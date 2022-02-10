Кардиолог назвал лучший завтрак для здоровья сердца и низкого холестерина

Для того, чтобы снизить холестерин и предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний, следует есть на завтрак богатые клетчаткой продукты. Об этом рассказал американский кардиолог Леонард Пианко.

"Клетчатка играет ключевую роль в снижении артериального давления и холестерина, которые являются факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний", - цитирует его издание Semana.

Таким образом, утренний прием пищи должен включать в себя цельнозерновые продукты, фрукты и овощи.

Для работы сердца также полезен белок, содержащийся в яйцац, орехах и рыбе, отметил Пианко.

Ранее ученые из Университета Барселоны рекомендовали людям старше 45 лет регулярно употреблять в пищу оливковое или любое другое растительное масло холодного отжима.

Отметим, что перед изменением диеты, следует обратиться к специалисту.