Новости

Эксперимент по маркировке медизделий начнется 15 февраля 17:20
Персонал посольства России в Киеве может покинуть Украину 17:16
Глава комитета финского парламента ушел в отставку из-за слов об Украине 17:09
Нарышкин: Украина полным ходом готовится к войне 17:05
Посольство Беларуси направило ноту протеста в МИД Украины из-за флага 17:03
Бытовая ссора москвичей закончилась двойным убийством 16:49
Конькобежка Схаутен выиграла вторую золотую медаль в Пекине 16:33
Косачев: Запад находится в иллюзии, что может обеспечить безопасность привилегированным 16:32
Клаус Майне рассказал, приедут ли Scorpions в Россию 16:30
Замглавы МИД: ОДКБ в Казахстане успешно прошла серьезный экзамен на боеспособность 16:13
Родителей детей с особенностями будут информировать о ранней помощи 16:13
Эксперт: Промышленность ФРГ потеряет конкурентоспособность в случае отказа от "СП-2" 15:45
ВЦИОМ: 66% россиян оценили состояние науки в России позитивно или нейтрально 15:39
НАТО может разместить войска в районе Черного моря 15:38
Эксперт оценила претензии ФАС к Google по работе YouTube 15:38
Американские фристайлисты победили в миксте в лыжной акробатике 15:35
ЕС передал России коллективный ответ по евробезопасности 15:32
Принц Чарльз во второй раз заразился коронавирусом 15:25
Исследование: Уровень эффективности вакцины "КовиВак" составил 87% 15:24
На колесе обозрения "Солнце Москвы" можно будет устраивать свадьбы и фотосессии 15:11
От огня украинских военных погибли 2,6 тысячи жителей юго-востока Украины 15:06
Песков о ситуации с Валиевой: Единственным источником информации должен быть МОК 14:56
Андрей Бочкарев: Вопросы по 586 проблемным объектам долгостроя решили в Москве за 11 лет 14:49
Сбежавший в Беларусь польский солдат рассказал о массовых убийствах мигрантов 14:48
В московских ТЦ пройдет акция для желающих бросить курить 14:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Верховный суд разъяснил, кому положена выплата по ОСАГО
Верховный суд разъяснил, кому положена выплата по ОСАГО
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
10.02.2022 16:32
Рубрика: Власть

Косачев: Запад находится в иллюзии, что может обеспечить безопасность привилегированным

В заявлении президента РФ Владимира Путина о необходимости добиваться от Соединенных Штатов и НАТО исчерпывающих и закрепленных юридически гарантий безопасности России есть подтверждение сформулированной еще в конце 2021 года четкой позиции, и эта позиция хорошо известна потенциальным партнерам России по достижению соответствующих договоренностей. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
Лавров: Мы ждем от Запада конкретную реакцию по нашим предложениям, а не отговорки

При этом он подчеркнул, что в постановке вопроса о гарантиях безопасности нет ничего дискриминационного по отношению к Западу, а есть четко сформулированная позиция о том, что безопасность может быть только одинаковой для всех.

Встречного движения со стороны западных политиков пока не наблюдается, из чего можно сделать вывод, что Западу не нужна коллективная безопасность, отмечает Косачев.

"Запад по-прежнему находится в иллюзии, что он может обеспечить безопасность привилегированным, преимущественным образом для себя, - заявил сенатор в беседе с RT. - Но при этом не понимает, что тем самым эта безопасность будет носить дискриминационный характер для остального мира, включая Россию".

Вице-спикер СФ добавил, что правда в данной ситуации за Россией и рано или поздно западные партнеры тоже это поймут. Задачи же, которые поставил перед дипломатией президент РФ, - "прагматичны и подлежат реализации".

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Россия и НАТО

Главное сегодня

Песков: Путин желает Жириновскому выздоровления
Лавров назвал разговором немого с глухим переговоры с главой МИД Британии по Украине
Правительство подготовило законопроект об индексации военных пенсий на 8,6%
В Минфине раскрыли возможную модель налогообложения криптовалют
Захарова: Запад ничего не делает для решения внутриукраинского кризиса
Игорь Иванов: Ситуация в Европе сейчас даже сложнее, чем она была в 90-е
Конституционный суд защитил право граждан на жилье при банкротстве банков