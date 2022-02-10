Косачев: Запад находится в иллюзии, что может обеспечить безопасность привилегированным

В заявлении президента РФ Владимира Путина о необходимости добиваться от Соединенных Штатов и НАТО исчерпывающих и закрепленных юридически гарантий безопасности России есть подтверждение сформулированной еще в конце 2021 года четкой позиции, и эта позиция хорошо известна потенциальным партнерам России по достижению соответствующих договоренностей. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

При этом он подчеркнул, что в постановке вопроса о гарантиях безопасности нет ничего дискриминационного по отношению к Западу, а есть четко сформулированная позиция о том, что безопасность может быть только одинаковой для всех.

Встречного движения со стороны западных политиков пока не наблюдается, из чего можно сделать вывод, что Западу не нужна коллективная безопасность, отмечает Косачев.

"Запад по-прежнему находится в иллюзии, что он может обеспечить безопасность привилегированным, преимущественным образом для себя, - заявил сенатор в беседе с RT. - Но при этом не понимает, что тем самым эта безопасность будет носить дискриминационный характер для остального мира, включая Россию".

Вице-спикер СФ добавил, что правда в данной ситуации за Россией и рано или поздно западные партнеры тоже это поймут. Задачи же, которые поставил перед дипломатией президент РФ, - "прагматичны и подлежат реализации".