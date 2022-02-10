Путин призвал дипломатов добиться от США закрепленных гарантий безопасности РФ

Владимир Путин поздравил всех дипломатов с профессиональным праздником, говорится на сайте Кремля.

"Наша дипломатия способствует урегулированию конфликтов и кризисных ситуаций, а главное - играет важную роль в формировании благоприятных внешних условий для поступательного развития страны", - отметил президент России.

По словам президента, на данный момент обстановка в мире становится все более турбулентной и напряженной.Это требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию возникающим угрозам и вызовам, подчеркнул глава государства. Он поставил перед дипломатами задачу добиться получения от США и НАТО исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности России.