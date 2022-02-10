Лавров допустил эвакуацию неосновного дипперсонала с Украины

Россия допускает эвакуацию неосновного персонала своих диппредставительств на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Британии Лиз Трасс.

По его словам, Москва может последовать примеру, поданному англосаксонскими странами, и "посоветовать неосновному персоналу наших дипломатических учреждений на время уехать домой". "Мы уже, кстати, задумались сами: может, именно англосаксы что-то готовят, если они эвакуируют своих сотрудников?" - отметил министр.

Лавров также обратил внимание, что даже президент Украины Владимир Зеленский призывает не паниковать. "Но, видимо, нашим западным коллегам президент Зеленский нужен лишь как инструмент для того, чтобы выводить Россию из состояния равновесия, и никого не интересует, что он там думает и какие негативные последствия от всей этой истерики несет украинская экономика и украинский бюджет, как инвестиции бегут из Украины из-за всех этих всхлипываний и причитаний, когда эвакуируются сотрудники посольств, когда граждане англосаксонских страны призываются к тому, чтобы поскорее с Украины уехать", - отметил российский министр.

Что касается заявлений о вмешательстве в дела других стран, спекуляций о подготовке к захвату Киева, перевороту на Украине, то их Лавров назвал очередным примером из серии "хайли лайкли".