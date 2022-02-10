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10.02.2022 14:10
Рубрика: Власть

Лавров: Мы ждем от Запада конкретную реакцию по нашим предложениям, а не отговорки

Текст: Юрий Когалов
Российская сторона выдвинула в конце прошлого года предложения о гарантиях безопасности и заинтересована в получении конкретной реакции, а не отговорок. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Британии Лиз Трасс.

"Мы рассказали о наших подходах к дальнейшей работе, прежде всего с США, и высказали заинтересованность в том, чтобы все-таки получить конкретную реакцию Запада, не отговорки, а именно конкретную реакцию на нашу просьбу разъяснить интерпретацию западными коллегами тех обязательств, которые были одобрены на высшем уровне в рамках ОБСЕ и которые предполагают в том числе недопустимость укрепления чьей бы то ни было безопасности за счет ослабления безопасности других", - отметил Лавров.

Лавров: У Москвы и Лондона разные трактовки Минских соглашений

По его словам, Москва ждет ответа от Запада, как там понимают принцип неделимости безопасности, и этот ответ должна дать каждая страна по отдельности. Коллективный ответ Россию не устроит. "Как я слышал, вместо ответов по-честному от каждой страны ЕС хочет сделать такую коллективную бумагу, где все нюансы национальных позиций будут нивелированы. Убежден, что в этом случае разговор у нас не получится, тогда будем, наверное, думать о том, как из этой ситуации выходить", - отметил Лавров.

Действия стран НАТО в Южной и Восточной Европе, а также заявления, сделанные Трасс в ходе переговоров Москве, похожи на односторонний подход, "который базируется на том, что Запад имеет право требовать от нас каких-то гарантий в ситуации, когда нам никто никаких гарантий не обещает", - обратил внимание российский министр.

"Нас обманывали не один раз уже, после того, как объединялась Германия, сейчас нас пытаются обмануть с теми обязательствами, которые мы все согласовали, и которые мы активнейшим образом приветствовали в рамках ОБСЕ, о неделимости безопасности", - подчеркнул Лавров.

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