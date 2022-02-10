Лавров: Отношения РФ и Британии находятся на самой низкой отметке

Сегодня отношения Москвы и Лондона находятся на самой низкой отметке за последние годы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с британской коллегой Лиз Трасс.

При этом он выразил надежду, что странам удастся восстановить прерванные, причем не по инициативе Москвы, механизмы двустороннего сотрудничества. "Нас не могут удовлетворить те отношения, которые есть сейчас", - заявил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства также назвал сегодняшнюю встречу с министром иностранных дел Британии беспрецедентной, ведь "буквально завтра встречаются тоже в Москве главы министерств обороны наших стран".