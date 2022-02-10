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Рубрика: Власть

Лавров: У Москвы и Лондона разные трактовки Минских соглашений

Текст: Юрий Когалов

Власти России и Великобритании по-разному понимают Минские соглашения. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своей коллегой из Соединенного Королевства Лиз Трасс.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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"Мы подробно рассказали о ситуации с выполнением Минских договоренностей, которые не просто не выполняются Киевом, а открыто отвергаются представителями украинского режима", - напомнил Лавров о позиции Москвы по этой проблеме. Он также обратил внимание на те шаги, что предпринимает российская сторона для того, чтобы убедить тех, кто имеет влияние на киевский режим, заставить президента Украины Владимира Зеленского и его правительство выполнять обязательства, которые заключены в Минских договоренностях и одобрены резолюцией Совета безопасности ООН.

"Здесь у нас все-таки различные трактовки Минских соглашений, хотя я не вижу, как их можно трактовать иначе чем то, как это все записано черным по белому", - отметил Лавров, добавив, что обсуждение этого вопроса с Западом, и в частности, с Лондоном, напоминает "разговор немого с глухим".

"Вроде бы слушаем, но не слышим. По крайней мере, наши подробнейшие разъяснения упали на неподготовленную почву, примерно так же, как говорят, что Россия ждет, когда замерзнет земля и станет, как камень, чтобы танки спокойно прошли на украинскую территорию. Вот мне кажется, такая же почва сегодня была у наших британских коллег, на которую ложились и от которой отскакивали многочисленные факты, которые мы приводили", - заявил глава МИД РФ. Как обратил внимание министр, британские коллеги "либо не знакомы с этими подробнейшими разъяснениями, либо их полностью игнорируют".

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