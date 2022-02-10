Лавров заявил о готовности ответить взаимностью в отношениях с Британией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с британской коллегой Лиз Трасс.

Во время беседы он выразил надежду, что Москва и Лондон смогут улучшить механизмы двустороннего сотрудничества и восстановить межведомственные связи, которые были прерваны.

Лавров заявил, что Россия согласна на улучшение отношений. "Я смотрел текст выступления Бориса Джонсона в Палате общин, в котором он, комментируя отношения с Россией, высказался за их улучшение…Если это действительно задача наших британских коллег, то мы, разумеется, ответим взаимностью", - отметил глава МИД РФ, передают РИА Новости.