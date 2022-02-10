Легендарную Лейпцигскую книжную ярмарку отменили уже в третий раз

Легендарная Лейпцигская книжная ярмарка уже третий год подряд отменяется из-за пандемии коронавируса. Ярмарка - крупнейшее после франкфуртского книжное мероприятие в Германии. Она проходит с начала XVII века, причем известно, что в 1632 году количество представленных на ней книг превысило число изданий, показанных на ярмарке во Франкфурте.

Лидирующие позиции Лейпциг, как центр книготорговли, сохранял до 1945 года. Даже во время Второй мировой войны ярмарку не отменяли, хотя число стран-участников, разумеется, резко сократилось. В послевоенный период, когда Германия была разделена на два государства - ГДР и ФРГ, Лейпцигская ярмарка оказалась на территории восточной Германии. Но и тогда это было важнейшее мероприятие, на котором издатели из стран соцлагеря могли ознакомиться с книжными новинками Запада.

Важность Лейпцигской книжной ярмарки нисколько не уменьшилась и после объединения двух Германий и ее переезда из старого здания в центре города в новый современный выставочный центр в деловом районе в 1998 году. Популярность ее росла из года в год, пока в планы организаторов не вмешалась пандемия коронавируса.

В 2020 году ярмарку отменили в первый раз, с надеждой, что в следующем году она состоится. В 2021 году пандемия снова не позволила провести мероприятия в Лейпциге. И в этом году, несмотря на то что власти ФРГ дали понять, что к марту, когда обычно проходит ярмарка, будут отменены некоторые ограничения, издатели решили не рисковать. "К сожалению, из-за непредсказуемой ситуации с пандемией многие экспоненты сейчас не могут уверенно запланировать участие в таком крупном общественном мероприятии. Это привело к многочисленным отказам от участия незадолго до ярмарки. Поэтому с тяжелым сердцем мы приняли решение не проводить ее в этом году", - говорится в сообщении оргкомитета Лейпцигской книжной ярмарки. Следующая ярмарка пройдет с 23 по 26 марта 2023 года.