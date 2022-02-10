Легендарную Лейпцигскую книжную ярмарку отменили уже в третий раз

Лидирующие позиции Лейпциг, как центр книготорговли, сохранял до 1945 года. Даже во время Второй мировой войны ярмарку не отменяли, хотя число стран-участников, разумеется, резко сократилось. В послевоенный период, когда Германия была разделена на два государства - ГДР и ФРГ, Лейпцигская ярмарка оказалась на территории восточной Германии. Но и тогда это было важнейшее мероприятие, на котором издатели из стран соцлагеря могли ознакомиться с книжными новинками Запада.
Важность Лейпцигской книжной ярмарки нисколько не уменьшилась и после объединения двух Германий и ее переезда из старого здания в центре города в новый современный выставочный центр в деловом районе в 1998 году. Популярность ее росла из года в год, пока в планы организаторов не вмешалась пандемия коронавируса.
В 2020 году ярмарку отменили в первый раз, с надеждой, что в следующем году она состоится. В 2021 году пандемия снова не позволила провести мероприятия в Лейпциге. И в этом году, несмотря на то что власти ФРГ дали понять, что к марту, когда обычно проходит ярмарка, будут отменены некоторые ограничения, издатели решили не рисковать. "К сожалению, из-за непредсказуемой ситуации с пандемией многие экспоненты сейчас не могут уверенно запланировать участие в таком крупном общественном мероприятии. Это привело к многочисленным отказам от участия незадолго до ярмарки. Поэтому с тяжелым сердцем мы приняли решение не проводить ее в этом году", - говорится в сообщении оргкомитета Лейпцигской книжной ярмарки. Следующая ярмарка пройдет с 23 по 26 марта 2023 года.