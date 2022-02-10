Лидер "Новых людей" заболел коронавирусом

Лидер партии и ее фракции в Госдуме "Новые люди" Алексей Нечаев сообщил, что заболел коронавирусом, однако переносит его в легкой форме.

Политик рассказал информ-агентствам о своем состоянии и о симптомах - осипшем голосе и легком кашле. Других симптомов, включая повышение температуры, у Нечаева, по его словам, нет.

Глава партии также сообщил, что лечится дома, пьет чай и витамины, а мероприятия пока перенес.

Ранее Минздрав сообщал, что лидер еще одной думской фракции, ЛДПР, Владимир Жириновский болеет коронавирусом и находится в ЦКБ со 2 февраля с диагнозом "омикрон", при этом он в стабильном состоянии.