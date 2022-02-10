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10 февраля 2022 г.

Постановление администрации Липецкой области от 10 февраля 2022 года № 58 "О временной организации оказания первичной медико-санитарной помощи в плановой форме в условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)"

Дата подписания 10 февраля 2022 г.
Опубликован 10 февраля 2022 г.
Вступает в силу 14 февраля 2022 г.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2022 года № 107 "Об особенностях реализации базовой программы обязательного медицинского страхования в условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)" администрация Липецкой области постановляет:

1. Приостановить в государственных медицинских организациях Липецкой области оказание первичной медико-санитарной помощи в плановой форме в амбулаторных условиях, включая проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, в том числе углубленной диспансеризации, определенных групп взрослого населения, предусмотренных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 апреля 2021 года № 404н "Об утверждении Порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения"; проведение медицинских осмотров детей, предусмотренных приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 августа 2017 года № 514н "О порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних", от 15 февраля 2013 года № 72н "О проведении диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации", от 11 апреля 2013 года № 216н "Об утверждении Порядка диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью" (за исключением оказания медицинской помощи пациентам с социально значимыми заболеваниями; при онкологических и гематологических заболеваниях; при заболеваниях, требующих непрерывного лечения, проведения заместительной почечной терапии, выдачи лекарственных препаратов в рамках дополнительного лекарственного обеспечения; медицинской помощи лицам, подлежащим призыву на военную службу; медицинской помощи в медицинских организациях стоматологического профиля; медицинской помощи в женских консультациях; медицинской помощи при проведении предварительных, периодических, предсменных, предрейсовых, послесменных, послерейсовых медицинских осмотров; проведения тестирования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19); выдачи направлений на оказание высокотехнологической медицинской помощи и санаторно-курортное лечение; вакцинации населения в рамках национального календаря профилактических прививок и по эпидемическим показаниям, предусмотренных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 декабря 2021 года № 1122н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок").

2. Настоящее постановление вступает в силу с 14 февраля 2022 года и действует до 28 февраля 2022 года.

Глава администрации Липецкой области И.Г.Артамонов



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