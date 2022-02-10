МИД: Ответ России на недружественные шаги Лондона будет выверенным и жестким

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с главой британского МИД Элизабет Трасс заявил, что "любые недружественные шаги британской стороны не останутся без адекватного пропорционального ответа", сообщают в российском. внешнеполитическом ведомстве.

"Это не наш выбор, - отмечают в министерстве. - Инициированный Лондоном кризис в двусторонних отношениях обесценивает значение диалога с англичанами по международной тематике".

"Возможные антироссийские санкции, которые могут распространяться на любое физическое или юридическое лицо, так или иначе связанное с российским государством, в случае их введения могут расцениваться не иначе, как акт агрессии, - заявили в МИД. - Наш ответ будет выверенным и жестким".

При обсуждении ситуации вокруг вокруг Украины Лавров указал на "пагубность усилий отдельных стран, в том числе Великобритании, по "накачиванию" Киева летальными вооружениями". Главе британского МИД было четко дано понять, что антироссийская активность Лондона на Украине и в других странах постсоветского пространства не может не сказываться негативным образом на российско-британских отношениях".

Российский министр потребовал немедленно прекратить "непрекращающиеся попытки британцев вмешиваться в наши внутренние дела и дела сопредельных с нами государств".