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Рубрика: Власть

МИД РФ: Учения НАТО за Полярным кругом усилят напряженность

Текст: Юрий Когалов

Учения НАТО Cold Response за Полярным кругом, которые, как ожидается, пройдут в начале марта, усилят напряженность и увеличат риски случайных инцидентов. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц в Арктическом совете Николай Корчунов.

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"В Арктике нет вопросов, требующих военного решения. Россия не раз выражала обеспокоенность по поводу попыток включения Арктического региона в зону военного планирования и ответственности НАТО, превращения региона в театр военных действий альянса", - указал дипломат. Он напомнил об отсутствии многостороннего диалога по арктической тематике. В этих условиях, по словам Корчунова, "проведение столь масштабных учений НАТО будет усиливать напряженность, увеличивать риски возможных просчетов и неверной интерпретации намерений, случайных инцидентов и непреднамеренной эскалации".

По мнению дипломата, это грозит "ослаблением региональной безопасности, нарастанием конфликтности, сужением повестки конструктивного взаимодействия, предполагающего атмосферу доверия и сотрудничества".

В связи с этим российская сторона предлагает возобновить встречи начальников генеральных штабов вооруженных сил государств-членов Арктического совета. Однако Москва сталкивается с противодействием со стороны США и ряда западных стран, которые не готовы к столь серьезному шагу. Как заявил Корчунов, свою позицию на Западе объясняют общим неудовлетворительным состоянием отношений с Россией.

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