Минск и Черкесск подписали дорожную карту по развитию сотрудничества

Энергетика и машиностроение, пищевая промышленность и агропромышленный комплекс составили базовую основу дорожной карты перспективного сотрудничества Беларуси и Карачаево-Черкесской республикой.

Подписание документа по развитию кооперации в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах на ближайшие два года состоялось в белорусской столице в формате конференц-связи, информирует 10 февраля БЕЛТА.

Дорожная карта, уточнили в государственном комитете по имуществу РБ, предусматривает развитие сотрудничества в области аграрного образования и науки, обмен опытом в сфере градостроительства, а также содействие росту объемов и расширению ассортимента поставок сельскохозяйственной продукции. Данная встреча деловых партнеров, по словам главы белорусского ведомства Дмитрия Матусевича, "подчеркивает серьезность намерений обеих сторон в углублении взаимовыгодного сотрудничества".

Приветствую гостей, он выразил убеждение, что реализация положений дорожной карты придаст новый импульс стратегическому взаимодействию по самому широкому спектру вопросов. В свою очередь заместитель председателя правительства Карачаево-Черкесской Республики Евгений Поляков констатировал, что отношения между государственными органами Союзного государства находятся на высоком уровне. Беларусь, подчеркнул он, является для республики "важным партнером в агропромышленном комплексе, легкой промышленности, машиностроении, а также в сфере экономики и транспорта. При этом потенциал дальнейшего развития гораздо больший".

В свою очередь в Госкомимуществе РБ пояснили, что дорожная карта разработана в развитие подписанного в 2018 году соглашения между правительствами двух республик о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.