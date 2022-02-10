Мишустин расширил программу бесплатного переобучения на молодежь до 35 лет

Премьер-министр Михаил Мишустин расширил программу бесплатного переобучения граждан.

"Теперь она будет распространена не только на людей старшего возраста и мам с маленькими детьми, но и на молодежь до 35 лет без профессионального образования, включая тех, кто не работает больше четырех месяцев после армии либо после окончания обучения", - сообщил он на заседании правительства.

Дополнительно на программу кабинет министров выделит почти 1,2 миллиарда рублей. Такая мера поддержки, подчеркнул Мишустин, поможет молодым людям получить дополнительное образование или более востребованную профессию.

В 2022 году в программе смогут принять участие почти 150 тысяч граждан, и на это в бюджете предусмотрено свыше 8,5 миллиарда рублей, заявил премьер.