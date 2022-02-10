Мишустин установил новые цели Стратегии развития туризма до 2035 года

Премьер-министр Михаил Мишустин уточнил цели Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года. Документ был утвержден еще в сентябре 2019 года до начала пандемии коронавируса и запуска национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Новыми целями стратегии к 2035 году установлены:

- увеличение более чем в три раза числа туристических поездок;

- увеличение более чем в восемь раз поездок иностранцев в Россию;

- рост количества номеров в классифицированных отелях с 755 до 948 тысяч;

- увеличение средней численности работников туриндустрии с 1,66 до 4,96 миллиона человек.