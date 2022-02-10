Мошенники активно эксплуатируют тему Олимпийских игр

Новости

Профицит российского бюджета в январе составил почти 125 млрд рублей 12:57
Непряева не сдержала слез после финиша гонки на 10 км 12:53
Сборная России потеряла одно место в рейтинге ФИФА 12:49
Оперштаб Москвы обосновал суточный рост случаев COVID изменениями в порядке учета Роспотребнадзора 12:44
В ФСБ выяснили, что лжеминированиями руководил 18-летний гражданин Украины 12:26
Самое дешевое съемное жилье в некоторых городах подорожало на 20-25% 12:24
За год бойцы СОБРа Росгвардии "Рысь" задержали 284 преступника 12:20
РФ и Казахстан согласовали порядок признания сертификатов о вакцинации от COVID 12:07
Минск и Черкесск подписали дорожную карту по развитию сотрудничества 11:58
В "Единой России" предложили создать единый цифровой реестр памятников 11:50
Бывший глава Мюнхенской конференции рассказал о выступлении Путина в 2007 году 11:48
ОДКБ: Эскалация конфликта на юго-востоке Украины реальна из-за поставок оружия Западом 11:44
Камилу Валиеву не отстраняли от личных соревнований 11:42
Лавров заявил о готовности ответить взаимностью в отношениях с Британией 11:37
Лавров: Отношения РФ и Британии находятся на самой низкой отметке 11:34
На Украине признали проблемы с использованием турецких беспилотников 11:24
Непряевой не хватило 0,1 секунды до бронзы в гонке на 10 км 11:18
В суде подтвердили судимость педагога, которая читала детям Хармса 11:16
Правительство даст льготы производителям и владельцам электрозарядных станций 11:05
Постковидный синдром исследуют по двенадцати параметрам 11:02
Американские дальнобойщики готовят акцию протеста против вакцинации 10:51
В Москве мужчина похитил ювелирные украшения на 35 миллионов рублей 10:51
Австриец Хеммерле выиграл золото в сноуборд-кроссе на Играх 10:49
Захарова: Россия готова урегулировать ситуацию с Deutsche Welle и RT 10:48
Пожар произошел на стоянке самолетов в аэропорту "Шереметьево" 10:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
10.02.2022 12:00
Рубрика: Происшествия

Мошенники активно эксплуатируют тему Олимпийских игр

Текст: Иван Черноусов
Интернет-мошенники активно эксплуатируют тему зимней Олимпиады в Пекине. Злоумышленники запустили 140 нелегальных трансляций и использовали их для фишинга, сообщает компания Group-IB.

Крупнейшей является сеть пиратская сеть Kinohoot - в нее входит более сотни ресурсов. Ее владелец начал регистрировать домены еще в 2019 году и "поучаствовал" в 2020 году в Летних Олимпийских играх в Токио - тогда специалисты нашли 120 однотипных ресурсов, созданных для ведения мошеннических "прямых эфиров".

Фото: Алексей Юхтанов
В МВД рассказали об актуальных уловках телефонных мошенников

Сама схема с трансляциями работает следующим образом: на одной из страниц взломанного ресурса пользователь видит окно видеоплеера с внедренной ссылкой на "прямую трансляцию" и символикой зимних Олимпийских игр. Кликнув по ней, он переходит на лендинг прямого эфира - кроме видеоплеера, здесь иногда размещаются спортивные новости и анонсы предстоящих соревнований. Однако для просмотра трансляции необходимо пройти регистрацию, ввести свой телефонный номер и указать специальный "код доступа", кнопка получения которого в зависимости от страны и устройства посетителя приведет жертву на различные мошеннические и фишинговые ресурсы.

Например, на мошенническом сайте предлагается поучаствовать в розыгрыше бесплатного доступа к трансляциям, открыв одну из 12 "коробочек". Пользователю дается три попытки, чтобы выбрать коробку с призом. После двух неудачных попыток - третья оказывается призовой. Разброс по сумме выигрыша составляет от $10 до $10 000. На той же странице размещено окошко с чат-ботом, где тот дает "инструкции" по получению приза. Жертве необходимо дать согласие на получения выигрыша, а потом - по классике - оплатить небольшую "комиссию" за конвертацию - 300-500 рублей и ввести данные банковской карты на фишинговом ресурсе. Разумеется, ни денежного приза, ни онлайн-трансляции жертва не получит, только потеряет деньги. В другом сценарии жертву просят отправить смс на указанный номер, но вместо трансляции подключают его к различным платным сервисам и подпискам.

Специалисты призывают следить за Олимпиадой исключительно на официальных ресурсах и с недоверием относиться к "акциям" и "розыгрышам". И тем более не вводить данные банковских карт и персональные данные на подозрительных сайтах.

Происшествия Преступления Криминал

Главное сегодня

Захарова: Запад ничего не делает для решения внутриукраинского кризиса
Постпред РФ при ООН предупредил об опасности игр с гарантиями безопасности
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно сдавать ПЦР-тест
Посол РФ в США Антонов не исключил своего выдворения из Вашингтона
В Минздраве рассказали о состоянии госпитализированного Жириновского
Кассационный суд объяснил, когда "шпионские" игрушки подсудны
Как правильно распорядиться найденным на улице