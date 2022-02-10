Музей кино запустил онлайн-проект к 90-летию Андрея Тарковского

"90-Тарковский-90" - так называется онлайн-проект, которым Музей кино отмечает юбилей Андрея Тарковского. 4 апреля культовому режиссеру исполнилось бы 90 лет. Мероприятия, посвященные этой дате, будут проходить в течение всего 2022 года не только в России, но и в других странах.

Новый проект Музея кино - это 90 изображений, отобранных специально для этой своеобразной онлайн-выставки и разделенных по темам. Здесь и детские годы Андрея Тарковского, и его учеба во ВГИКе, работа над ключевыми кинокартинами, эскизы к декорациям, афиши…

Выбор организаторам предстоял непростой, ведь в собрании Музея кино хранится более полутора тысяч предметов, связанных с жизнью и творчеством режиссера. Любопытно, что онлайн-выставку могут не просто посмотреть все желающие. Опубликованными уникальными свидетельствами могут еще и воспользоваться при создании своих выставок и других проектов, посвященных 90-летию Тарковского.

- Используя их и другие цифровые копии материалов из наших фондов, музеи, библиотеки, выставочные залы, школы и другие культурные, образовательные учреждения могут формировать свои выставки о жизни и творчестве режиссера, - рассказывают в Музее кино.

Напомним, юбилей режиссера будет широко отмечаться в России. Так, уже известно, что большую выставку о Тарковском готовит музейно-выставочный центр "РОСИЗО", выставка "Нэлли Фомина - художник Андрея Тарковского" уже открылась в Российской государственной библиотеке искусств. Запланированы и многие другие мероприятия.