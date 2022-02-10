На российско-эстонской границе увеличено время оформления транспортных средств

Время оформления транспортных средств международной перевозки в пункте пропуска Койдула на российско-эстонской границе временно увеличено из-за перебоев с ведомственной связью и интернетом. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).

В зоне таможенного контроля МАПП Куничина Гора скопились уже оформленные грузовые автомобили, которые ожидают разрешения на въезд в Эстонию. Сроки восстановления связи пока неизвестны.

В Псковской таможне рекомендовали участникам ВЭД учитывать сложившуюся ситуацию при планировании перевозок.