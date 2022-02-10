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10.02.2022 11:57
Рубрика: Экономика

Наличие вакцин от коронавируса в регионах будут отслеживать ежедневно

Текст: Елена Манукиян
Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости

Запасы вакцин и лекарств от коронавируса Росздравнадзор будет отслеживать каждый день с помощью системы мониторинга движения лекарственных препаратов (система маркировки). Поручение об этом Минздраву, Росздравнадзору и Центру развития перспективных технологий (оператор системы маркировки) дано на совещании оперативной рабочей группы правительства, которая координирует вопросы противодействия распространению "омикрона" под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.

Фото: Пресс-служба ФМБА России / РИА Новости
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Так, Росздравнадзор будет ежедневно выгружать данные о наличии, расходе, динамике использования вакцин и лекарств из системы маркировки и предоставлять их в Правительство, чтобы исключить дефицит этих препаратов в регионах.

Система маркировки дает полную и точную статистику по лекарствам. Так, по ее данным, рост спроса на противоковидные препараты в январе этого года по отношению к декабрю прошлого вырос на 7%, а продажи в аптеках увеличились на 12% в этот же период, рассказали в Центре развития перспективных технологий.

Сегодня 100% всех лекарств, выпускаемых в гражданский оборот, промаркировано. В системе маркировки лекарств зарегистрировано почти 90 тысяч участников из них 438 производителей.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Вакцинация от коронавируса Все о перечнях лекарств

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