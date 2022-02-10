Новости

Институт наследия им.Лихачева доработает проект по традиционным ценностям 17:33
Эксперимент по маркировке медизделий начнется 15 февраля 17:20
Персонал посольства России в Киеве может покинуть Украину 17:16
Глава комитета финского парламента ушел в отставку из-за слов об Украине 17:09
Нарышкин: Украина полным ходом готовится к войне 17:05
Посольство Беларуси направило ноту протеста в МИД Украины из-за флага 17:03
Бытовая ссора москвичей закончилась двойным убийством 16:49
Конькобежка Схаутен выиграла вторую золотую медаль в Пекине 16:33
Косачев: Запад находится в иллюзии, что может обеспечить безопасность привилегированным 16:32
Замглавы МИД: ОДКБ в Казахстане успешно прошла серьезный экзамен на боеспособность 16:13
Родителей детей с особенностями будут информировать о ранней помощи 16:13
Эксперт: Промышленность ФРГ потеряет конкурентоспособность в случае отказа от "СП-2" 15:45
ВЦИОМ: 66% россиян оценили состояние науки в России позитивно или нейтрально 15:39
НАТО может разместить войска в районе Черного моря 15:38
Эксперт оценила претензии ФАС к Google по работе YouTube 15:38
Американские фристайлисты победили в миксте в лыжной акробатике 15:35
ЕС передал России коллективный ответ по евробезопасности 15:32
Принц Чарльз во второй раз заразился коронавирусом 15:25
Исследование: Уровень эффективности вакцины "КовиВак" составил 87% 15:24
На колесе обозрения "Солнце Москвы" можно будет устраивать свадьбы и фотосессии 15:11
От огня украинских военных погибли 2,6 тысячи жителей юго-востока Украины 15:06
Песков о ситуации с Валиевой: Единственным источником информации должен быть МОК 14:56
Андрей Бочкарев: Вопросы по 586 проблемным объектам долгостроя решили в Москве за 11 лет 14:49
Сбежавший в Беларусь польский солдат рассказал о массовых убийствах мигрантов 14:48
В московских ТЦ пройдет акция для желающих бросить курить 14:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Верховный суд разъяснил, кому положена выплата по ОСАГО
Верховный суд разъяснил, кому положена выплата по ОСАГО
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
10.02.2022 17:05
Рубрика: В мире

Нарышкин: Украина полным ходом готовится к войне

Текст: Иван Сысоев

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в интервью "Московскому комсомольцу" указал, что военные приготовления Украины "идут полным ходом и их не скрыть".

"Все хоть в какой-то степени боеспособные части ВСУ сконцентрированы на границе с Донбассом, идет массированная переброска сотен тонн военной техники и боеприпасов с баз США в Европе, из Великобритании, Канады, - отметил Нарышкин. - Наращивается контингент советников и инструкторов из натовских сил спецназначения, есть информация о появлении многонациональных отрядов боевиков-джихадистов".

Лавров допустил эвакуацию неосновного дипперсонала с Украины

По данным российской разведки, Киев готовит провокации на линии разграничения в Донбассе с тем, чтобы в дальнейшем "документировать их в стиле фальшивок "белых касок" в Сирии". Об этом свидетельствует и многократное увеличение "контингента "пропагандистских сил быстрого развертывания" западных СМИ. Директор СВР также назвал обвинения России в агрессивных планах в отношении Украины "огульными". "Никаких планов "вторжения" не было и нет, - заявил Нарышкин. - Все, что вокруг этого происходит, - это хорошо срежиссированная провокация, - отметил глава российской разведки. - Мы знаем ее авторов и видим, какими силами и средствами продолжает множиться эта злонамеренная и очень опасная ложь".

Нарышкин выразил уверенность, что восстановлению добрососедских отношений с Украиной мешает "неспособность договариваться киевского режима". Идущие на поводу у националистов и западных наставников украинские власти имеет целью "уничтожить народные республики", провести "захват их территорий и "зачистку" по хорватскому варианту" с прицелом втянуть Россию во внутриукраинский конфликт.

В мире экс-СССР Украина Правительство Служба внешней разведки (СВР) Политический кризис на Украине

Главное сегодня

Песков: Путин желает Жириновскому выздоровления
Лавров назвал разговором немого с глухим переговоры с главой МИД Британии по Украине
Правительство подготовило законопроект об индексации военных пенсий на 8,6%
В Минфине раскрыли возможную модель налогообложения криптовалют
Захарова: Запад ничего не делает для решения внутриукраинского кризиса
Страны Веймарского треугольника готовы к диалогу с Россией по вопросам безопасности
Кто такие самозанятые в Беларуси и России и что дает им этот статус