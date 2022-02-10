Нарышкин: Украина полным ходом готовится к войне

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в интервью "Московскому комсомольцу" указал, что военные приготовления Украины "идут полным ходом и их не скрыть".

"Все хоть в какой-то степени боеспособные части ВСУ сконцентрированы на границе с Донбассом, идет массированная переброска сотен тонн военной техники и боеприпасов с баз США в Европе, из Великобритании, Канады, - отметил Нарышкин. - Наращивается контингент советников и инструкторов из натовских сил спецназначения, есть информация о появлении многонациональных отрядов боевиков-джихадистов".

По данным российской разведки, Киев готовит провокации на линии разграничения в Донбассе с тем, чтобы в дальнейшем "документировать их в стиле фальшивок "белых касок" в Сирии". Об этом свидетельствует и многократное увеличение "контингента "пропагандистских сил быстрого развертывания" западных СМИ. Директор СВР также назвал обвинения России в агрессивных планах в отношении Украины "огульными". "Никаких планов "вторжения" не было и нет, - заявил Нарышкин. - Все, что вокруг этого происходит, - это хорошо срежиссированная провокация, - отметил глава российской разведки. - Мы знаем ее авторов и видим, какими силами и средствами продолжает множиться эта злонамеренная и очень опасная ложь".

Нарышкин выразил уверенность, что восстановлению добрососедских отношений с Украиной мешает "неспособность договариваться киевского режима". Идущие на поводу у националистов и западных наставников украинские власти имеет целью "уничтожить народные республики", провести "захват их территорий и "зачистку" по хорватскому варианту" с прицелом втянуть Россию во внутриукраинский конфликт.