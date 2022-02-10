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10.02.2022 10:19
Рубрика: Экономика

Одобрен законопроект, разрешающий Минпромторгу получать секретную информацию о производстве лекарств

Текст: Владислав Куликов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, разрешающий Минпромторгу получать информацию, содержащую коммерческие секреты о производстве лекарств.

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"Законопроект предусматривает возможность направления Минздравом в Минпромторг регистрационных досье на лекарственные препараты с документами о процессе производства и контроле качества", - сказал председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.

Он пояснил, что подобная информация необходима Минпромторгу для лицензирования производства лекарственных препаратов, а также для инспектирования субъектов обращения лекарственных средств на соответствие требованиям правил надлежащей производственной практики. Предоставление соответствующих сведений планируется осуществить в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

"Надо подчеркнуть, что регистрационное досье на лекарственный препарат является коммерческой тайной. Поэтому необходимо внести соответствующие поправки в закон "О коммерческой тайне", которые наделят Минпромторг правом на получение подобной информации", - резюмировал глава правления АЮР.

Законопроект разработан для создания возможностей Минпромторгу проводить экспертизу документации о процессе производства лекарственного препарата, содержащей коммерческую тайну.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Правительство Минпромторг Правительство Минздрав Законопроекты и комментарии

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