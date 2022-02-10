Опрос: 79% россиян бросили бы любимую работу, если бы зарплату снизили вдвое

Зарплата в два раза выше способна сделать привлекательной и нелюбимую работу, показывают исследования SuperJob.

Когда тех, кто любит свою работу, решились "испытать деньгами" и спросили, готовы ли они заниматься нелюбимым делом, если зарплата будет в два раза выше, чем сейчас, то 39 процентов согласились, а 34 - отказались. А вот если бы заработок на любимой работе снизился вдвое, лишь каждый одиннадцатый остался бы на ней, а 79 процентов отказались работать дальше.

Тем, кто не любит свою работу, надо было выбрать, покидать ли опостылевшее место ради работы мечты, но с зарплатой в два раза меньше, чем теперь. Лишь 15 процентов ответили положительно, а 73 процента - отказались.

Когда на горизонте маячит любимая работа, но на старом нелюбимом месте тебя удерживают обещанием в два раза повысить заработок, лишь 32 процента уволились бы, 55 процентов предпочли бы "работе мечты" деньги. При этом мужчины чаще женщин делают выбор в пользу нелюбимой работы с зарплатой в два раза больше.

В опросе принимали участие трудоустроенные россияне.