Новости

Сборные Канады и США по хоккею выиграли стартовые матчи Олимпиады 19:01
В Москве вынесли приговор убившему двух милиционеров в 1995 году 19:00
Путин обещал Казахстану дальнейшую поддержку в подготовке военных специалистов 18:48
Глава британского МИД считает, что Ростов и Воронеж не принадлежат России 18:43
Путин: Макрон позвонит после консультаций с Европой и США 18:43
Пушков связал странные заявления Трасс с незнанием предмета 18:37
Путин пояснил свои слова о "красавице" и Минских соглашениях 18:37
Кабмин выдвинул четырех кандидатов в наблюдательный совет Сбербанка 18:26
Опрос: 91% отслуживших в армии россиян считают, что армия не помешала их карьере 18:24
Лидер "Новых людей" заболел коронавирусом 18:11
В Чечне предложили переименовать суды Грозного 18:10
Пенсию по потере кормильца будут назначать без заявлений 17:58
ЛДПР: Жириновский скоро вернется к активной работе 17:58
Член Конгресса США перепутала гестапо с гаспачо 17:55
Немецкие саночники стали олимпийскими чемпионами в командной эстафете 17:55
Сенатор Клишас сдал положительный тест на COVID-19 17:54
Институт наследия им.Лихачева доработает проект по традиционным ценностям 17:33
Эксперимент по маркировке медизделий начнется 15 февраля 17:20
Персонал посольства России в Киеве может покинуть Украину 17:16
Глава комитета финского парламента ушел в отставку из-за слов об Украине 17:09
Нарышкин: Украина полным ходом готовится к войне 17:05
Посольство Беларуси направило ноту протеста в МИД Украины из-за флага 17:03
Бытовая ссора москвичей закончилась двойным убийством 16:49
Конькобежка Схаутен выиграла вторую золотую медаль в Пекине 16:33
Косачев: Запад находится в иллюзии, что может обеспечить безопасность привилегированным 16:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Верховный суд разъяснил, кому положена выплата по ОСАГО
Верховный суд разъяснил, кому положена выплата по ОСАГО
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
10.02.2022 18:24
Рубрика: Власть

Опрос: 91% отслуживших в армии россиян считают, что армия не помешала их карьере

Текст: Елена Яковлева

91 процент отслуживших в армии по призыву россиян считает, что эта служба не помешала их карьере, и лишь 9 процентов уверены в обратном, таковы данные опроса сервиса SuperJob.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
На кого пойти учиться, чтобы быстро и выгодно найти работу

"Просто начал работать на полтора года позже"; "Служил по своему профилю радиотехника", - говорят те, кто уверен, что армия не помешала их карьере. Но 9 процентов мужчин, прошедших армейскую службу, считают, что она негативно отразилась на их карьере.

Чаще всего они жалуются на потерю работы, утрату навыков и лишение возможности получить высшее образование.

"В результате пришлось сменить и профессию, и место жительства", "Мне не дали поступить в вуз, после школы - сразу в сапоги", "Забрали в армию через 10 дней после окончания техникума, стаж по специальности так и не получил", - сетуют недовольные таким поворотом судьбы.

Среди говорящих о том, что служба в армии не мешает карьере, 87 процентов людей с высокими доходами. А среди тех, кто уверен в негативном влиянии службы в армии на их профессиональную судьбу, больше молодых людей до 34 лет.

При этом большинству россиян ( 55 процентов) нравится армия на контрактной основе, 21 процент уверен, что нужна призывная армия. Среди служивших мужчин в два раза больше сторонников службы по призыву.

Власть Безопасность Армия Общество Соцсфера Социология Призыв в армию

Главное сегодня

Путин пояснил свои слова о "красавице" и Минских соглашениях
Правительство подготовило законопроект об индексации военных пенсий на 8,6%
Путин: Россия будет делать все для поддержки президента Казахстана
В Минфине раскрыли возможную модель налогообложения криптовалют
Захарова: Запад ничего не делает для решения внутриукраинского кризиса
Игорь Иванов: Ситуация в Европе сейчас даже сложнее, чем она была в 90-е
Конституционный суд защитил право граждан на жилье при банкротстве банков