Опрос: 91% отслуживших в армии россиян считают, что армия не помешала их карьере

91 процент отслуживших в армии по призыву россиян считает, что эта служба не помешала их карьере, и лишь 9 процентов уверены в обратном, таковы данные опроса сервиса SuperJob.

"Просто начал работать на полтора года позже"; "Служил по своему профилю радиотехника", - говорят те, кто уверен, что армия не помешала их карьере. Но 9 процентов мужчин, прошедших армейскую службу, считают, что она негативно отразилась на их карьере.

Чаще всего они жалуются на потерю работы, утрату навыков и лишение возможности получить высшее образование.

"В результате пришлось сменить и профессию, и место жительства", "Мне не дали поступить в вуз, после школы - сразу в сапоги", "Забрали в армию через 10 дней после окончания техникума, стаж по специальности так и не получил", - сетуют недовольные таким поворотом судьбы.

Среди говорящих о том, что служба в армии не мешает карьере, 87 процентов людей с высокими доходами. А среди тех, кто уверен в негативном влиянии службы в армии на их профессиональную судьбу, больше молодых людей до 34 лет.

При этом большинству россиян ( 55 процентов) нравится армия на контрактной основе, 21 процент уверен, что нужна призывная армия. Среди служивших мужчин в два раза больше сторонников службы по призыву.