Идея перехода на четырехдневную рабочую неделю в повестке общественного обсуждения уже не первый год. В эпоху пандемии усилился тренд на более гибкие подходы к организации труда и в России. В законодательстве уже закрепляются такие понятия, как удаленный труд, онлайн-труд и т.д.

Согласно свежему исследованию, проведенному по заказу РИА Новости во всех регионах России, 78% опрошенных положительно относятся к сокращению рабочих дней до четырех в неделю. Пока идут дискуссии о возможных локальных экспериментах в этой области, в стране уже накопился практический опыт. Крупнейший работодатель Калининградской области - автопроизводитель "Автотор" - применяет "четырехдневку" на своих предприятиях уже 15 лет.

Четырехдневная рабочая неделя была внедрена для специалистов, которые трудятся на конвейере. Режим "равнодневки" предусматривает два рабочих и затем два выходных дня. Часть производственников работают в режиме "трехсменки", который предусматривает три выходных в неделю.

- При такой системе недельный объем работы выполняется быстрее, при этом уровень зарплаты работников не снижается. Общее же количество рабочих часов в неделю соответствует нормам Трудового кодекса РФ, - поясняет директор по персоналу предприятий "Автотор" Олег Ширкин. - Рабочий на конвейере выполняет одинаковые операции с учетом установленного такта производства. Это большая физическая и эмоциональная нагрузка. Режим "равнодневки" позволяет соблюсти необходимый баланс между работой и отдыхом для эффективного восстановления работоспособности. Наши работники такую систему одобряют, считают ее удобной. Большой плюс, особенно в эпоху пандемии - возможность использовать дополнительный выходной для укрепления здоровья. Немаловажна и экономия на транспортных расходах. Переход на "четырехдневку" предполагает создание эффективной системы организации труда и повышение уровня производительности.

Эта задача на "Автоторе" решается системой комплексных мер и заложена в основу процесса организации производства. Здесь учтено все: совершенствование навыков персонала, анализ распределения операций и их оптимизация, оснащение рабочих постов электронным инструментом, автоматизация процессов. Недавний пример: комплексная модернизация окрасочного производства на заводе, включая установку усовершенствованного роботизированного комплекса, позволила увеличить производительность труда на 20%.

Это большие инвестиции - речь о сотнях миллионов рублей. В руководстве "Автотора" уверены, что затраты оправданы. Мотивация на повышение эффективности здесь заложена и в системе оплаты труда - работники имеют возможность увеличить свой заработок за счет высокой производительности.

- По мере развития технологий для производства общественного продукта требуется все меньше человеческого труда, - считает вице-президент общероссийского профсоюзного объединения "Конфедерация труда России" Олег Шеин. - Сто с небольшим лет назад в России был совершен переход к 8-часовому рабочему дню. И на Западе тоже, а затем в значительной части стран Востока и Юга. И как-то глобальная экономика не развалилась. Напротив, снизилась безработица, повысились зарплата и покупательная способность, расширился рынок сбыта, то есть экономика обрела дополнительные ресурсы для роста.