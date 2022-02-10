Новости

Двоим олимпийским чемпионам-росгвардейцам присвоено звание "капитан" 21:50
Ракета "Союз" со спутниками OneWeb успешно стартовала с космодрома Куру 21:45
В Госдуме объяснили, почему сенат США зашел в тупик по вопросу новых санкций 21:28
На французских берегах Ла-Манша появятся видеокамеры 20:54
Мишустин обсудил с Токаевым сотрудничество в экономике 20:53
Мурманский аэропорт эвакуировали из-за угрозы ЧС 20:48
Путин создал комиссию Совбеза РФ по миграционной политике 20:46
Третью дозу "ЭпиВакКороны-Н" для пожилых можно вводить через два месяца после второй 20:41
Умер французский ученый Люк Монтанье, открывший вирус иммунодефицита 20:40
Захарова отметила некомпетентность западных партнеров 20:25
Для Дальнего Востока разработают меры поддержки инвестпроектов в сфере лесопереработки 20:15
Посол рассказал о сроках передачи Александровского подворья в пользу России 20:08
МИД: Ответ России на недружественные шаги Лондона будет выверенным и жестким 20:07
В Беларуси возбудили уголовное дело против мэра Днепра 19:43
Полицейские США в 2021 году застрелили более тысячи человек 19:34
Минздрав одобрил испытания кожного теста на клеточный иммунитет к COVID 19:20
Сборные Канады и США по хоккею выиграли стартовые матчи Олимпиады 19:01
В Москве вынесли приговор убившему двух милиционеров в 1995 году 19:00
Путин обещал Казахстану дальнейшую поддержку в подготовке военных специалистов 18:48
Глава британского МИД считает, что Ростов и Воронеж не принадлежат России 18:43
Путин: Макрон позвонит после консультаций с Европой и США 18:43
Пушков связал странные заявления Трасс с незнанием предмета 18:37
Путин пояснил свои слова о "красавице" и Минских соглашениях 18:37
Кабмин выдвинул четырех кандидатов в наблюдательный совет Сбербанка 18:26
Опрос: 91% отслуживших в армии россиян считают, что армия не помешала их карьере 18:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Верховный суд разъяснил, кому положена выплата по ОСАГО
Верховный суд разъяснил, кому положена выплата по ОСАГО
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
10.02.2022 20:39
Рубрика: Экономика

Баланс равнодневки

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 31(8679)
Идея перехода на четырехдневную рабочую неделю в повестке общественного обсуждения уже не первый год. В эпоху пандемии усилился тренд на более гибкие подходы к организации труда и в России. В законодательстве уже закрепляются такие понятия, как удаленный труд, онлайн-труд и т.д.

Согласно свежему исследованию, проведенному по заказу РИА Новости во всех регионах России, 78% опрошенных положительно относятся к сокращению рабочих дней до четырех в неделю. Пока идут дискуссии о возможных локальных экспериментах в этой области, в стране уже накопился практический опыт. Крупнейший работодатель Калининградской области - автопроизводитель "Автотор" - применяет "четырехдневку" на своих предприятиях уже 15 лет.

Четырехдневная рабочая неделя была внедрена для специалистов, которые трудятся на конвейере. Режим "равнодневки" предусматривает два рабочих и затем два выходных дня. Часть производственников работают в режиме "трехсменки", который предусматривает три выходных в неделю.

- При такой системе недельный объем работы выполняется быстрее, при этом уровень зарплаты работников не снижается. Общее же количество рабочих часов в неделю соответствует нормам Трудового кодекса РФ, - поясняет директор по персоналу предприятий "Автотор" Олег Ширкин. - Рабочий на конвейере выполняет одинаковые операции с учетом установленного такта производства. Это большая физическая и эмоциональная нагрузка. Режим "равнодневки" позволяет соблюсти необходимый баланс между работой и отдыхом для эффективного восстановления работоспособности. Наши работники такую систему одобряют, считают ее удобной. Большой плюс, особенно в эпоху пандемии - возможность использовать дополнительный выходной для укрепления здоровья. Немаловажна и экономия на транспортных расходах. Переход на "четырехдневку" предполагает создание эффективной системы организации труда и повышение уровня производительности.

Эта задача на "Автоторе" решается системой комплексных мер и заложена в основу процесса организации производства. Здесь учтено все: совершенствование навыков персонала, анализ распределения операций и их оптимизация, оснащение рабочих постов электронным инструментом, автоматизация процессов. Недавний пример: комплексная модернизация окрасочного производства на заводе, включая установку усовершенствованного роботизированного комплекса, позволила увеличить производительность труда на 20%.

Это большие инвестиции - речь о сотнях миллионов рублей. В руководстве "Автотора" уверены, что затраты оправданы. Мотивация на повышение эффективности здесь заложена и в системе оплаты труда - работники имеют возможность увеличить свой заработок за счет высокой производительности.

- По мере развития технологий для производства общественного продукта требуется все меньше человеческого труда, - считает вице-президент общероссийского профсоюзного объединения "Конфедерация труда России" Олег Шеин. - Сто с небольшим лет назад в России был совершен переход к 8-часовому рабочему дню. И на Западе тоже, а затем в значительной части стран Востока и Юга. И как-то глобальная экономика не развалилась. Напротив, снизилась безработица, повысились зарплата и покупательная способность, расширился рынок сбыта, то есть экономика обрела дополнительные ресурсы для роста.

Экономика Работа Занятость

Главное сегодня

Путин пояснил свои слова о "красавице" и Минских соглашениях
Пушков связал странные заявления Трасс с незнанием предмета
Нарышкин: Украина полным ходом готовится к войне
Путин сообщил о начале поставок "Спутника Лайт" в Казахстан
В Минфине раскрыли возможную модель налогообложения криптовалют
Названы города, где жилье на вторичном рынке оказалось дороже новостроек
Сколько стоит лечение COVID-19