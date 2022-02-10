От огня украинских военных погибли 2,6 тысячи жителей юго-востока Украины

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что, по данным следственных органов, в результате обстрелов украинскими военнослужащими пострадали более 5,5 тысячи мирных жителей юго-востока Украины. 2,6 тысячи человек погибли.

Как рассказала Светлана Петренко, следствием установлено, что с апреля 2014 года украинская сторона, обстреливая населенные пункты двух самопровозглашенных республик, осуществляет применение тактических ракетных комплексов "Точка-У", систем залпового огня "Град" и "Ураган", авиационных неуправляемых ракет, других видов тяжелого наступательного вооружения неизбирательного действия, имеющего высокие поражающие свойства, а также стрелкового огнестрельного оружия. Было уничтожено и частично разрушено более 2 200 объектов гражданской инфраструктуры.

Как передает ТАСС, всего за 8 лет СК России возбудил 467 уголовных дел в связи с обстрелами, их фигурантами стали представители военного и политического руководства Украины, а также члены радикальных националистических объединений и экстремистских организаций. К ответственности заочно привлечены 103 человека, в числе которых бывший министр внутренних дел Украины Аваков, бывший губернатор Днепропетровской области Украины Коломойский, командиры бригад и военнослужащие Вооруженных сил Украины, осуществлявшие обстрелы мирного населения.

Следствие признало потерпевшими более 22 тысяч человек, включая 2,4 тысячи детей. В рамках расследований были допрошены более 146 тысяч человек.