Пенсию по потере кормильца будут назначать без заявлений

Cоциальную и страховую пенсию по потере кормильца, а также социальную пенсию детям, оба родителя которых неизвестны, будут назначать без обращения за ней, но после доработки необходимых информационных систем. Законопроект об этом разработал Минтруд.

В пояснительной записке отмечается, что функция станет возможна с 1 января 2023 года после создания единого федерального информационного ресурса, который будет содержать сведения о семейном положении человека и его родственниках. К этому времени начнет полноценно работать Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере, будет усовершенствовано программное обеспечение Пенсионного фонда.

Страховая пенсия полагается детям умершего, если у него был страховой стаж, то есть он ранее работал. В остальных случаях назначается социальная. Ее также выплачивают детям, оба родителей которых неизвестны: например, если ребенка нашли без документов или в роддоме от него отказалась мать.

Если возникло право и на страховую, и на социальную пенсию, автоматически назначат ту, которая больше.

Сейчас пенсии потерявшим кормильца оформляются только по заявлению.