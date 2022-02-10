Перспективы научно-технологического сотрудничества России и Кубы обсудили в Гаване

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович накануне в Гаване обсудил перспективы развития сотрудничества с Кубой, а также конкретные проекты в сфере информационных технологий, биомедицины и высшего образования.

Дворкович принял участие в проходящем в эти дни в кубинской столице крупном международном конгрессе в сфере высшего образования "Университет-2022", которое состоялось уже в 13-й раз. А затем главу фонда "Сколково" принял президент Кубы Мигель Диас-Канель.

Как отметил в беседе с корреспондентом "РГ" Дворкович, в ходе встречи с кубинским лидером в первую очередь обсуждалось сотрудничество в двух основных сферах: образования и высоких технологий.

"В сфере образования говорили о том, что мы можем принимать больше студентов с Кубы и обучать по приоритетным для них специальностям. В том числе и в Сколковском институте науки и технологий. У нас уже был такой опыт, к нам приезжали студенты-кубинцы, и они очень хорошо себя зарекомендовали. Так что мы ждем, что они снова приедут", - сообщил Дворкович.

"В технологической тематике есть сферы, в которых Кубе интересны наши решения. В частности, это все, что связано с искусственным интеллектом и его применением в разных сферах, в том числе в биомедицине", - подчеркнул глава фонда "Сколково", добавив, что сама по себе биомедицина также открывает широкие перспективы сотрудничества. "У Кубы в сфере биомедицины есть хороший потенциал. Он же есть и у нас. И тут может быть синергия, могут появиться совместные разработки, их внедрение на территории наших и третьих стран", - указал Дворкович. Он добавил, что кубинский президент также обозначил интерес республики к проектам в области "переработки отходов, "зеленым" технологиям и, в том числе, возобновляемым источникам энергии".

Сотрудничество в сфере биофармацевтики

О конкретных перспективных проектах сотрудничества между российской и кубинской сторонами в области высоких технологий речь шла уже в ходе визита Дворковича в офис группы компаний "БиоКубаФарма" - лидера кубинских биотехнологий. Именно входящие в этот консорциум предприятия и исследовательские центры разработали и успешно наладили производство трех вакцин от COVID-19, что превратило Кубу в первую и пока единственную страну Латинской Америки, которая смогла разработать собственные препараты от коронавируса.

"У БиоКубаФармы" есть конкретный перечень проектов, которые они хотели бы реализовывать вместе. Сегодня было представлено более 20 проектов. Это и разработка лекарств, медицинское оборудование, нейротехнологии и, разумеется, вакцины", - сообщил Дворкович. При этом он подчеркнул, что "речь может идти о совместной разработке новых вакцин".

"У России здесь есть свои определенные правила и интересы. Скорее, мы можем вести разговор об их совместной разработке. У кубинцев есть интересные идеи, которые могут быть востребованы. Кроме того, мы могли бы вместе поработать в рамках новой российской программы "Санитарный щит", которая направлена на защиту от потенциально возможных будущих пандемий", - обозначил возможные направления взаимодействия Дворкович.

Проекты в сфере IT

Конкретные проекты обсуждались также и в ходе посещения Университета информационных наук и основанного на его базе Гаванского научно-технологического парка - кубинского аналога "Сколково". Здесь гостям из России рассказали о престижном кубинском ВУЗе, который был основан в сентябре 2002 года на территории закрывшегося в том же году российского центра радиоэлектронной разведки "Лурдес". Кубинцы показали также и свой технопарк, в котором успешно разрабатываются собственные приложения для смартфонов, а также программное обеспечение. Например, именно здесь был спрограммирован "софт" для выпущенного в период пандемии в сжатые сроки аппарата искусственной вентиляции легких, а также разработано приложение для учета цифровых сертификатов вакцинации населения.

"Что касается конкретных проектов, то нас очень интересует биоинформатика, кибербезопасность. Использование искусственного интеллекта в разных сферах, технологии дополненной и виртуальной реальности", - заявил Дворкович на встрече с руководством университета и технопарка, пригласив кубинских коллег поучаствовать в запланированной на конец мая на базе инновационного центра "Сколково" международной технологической конференции Startup Village 2022.

"Что касается инвестиционных проектов, то нам кажется, что интересными темами являются агротехнологии и прикладные продукты, связанные с улучшением сельского хозяйства. Все это связано с новыми материалами, технологиями точного земледелия, и требует серьезных информационных технологий для обработки большого массива данных и информационного мониторинга с последующим анализом видеоизображений", - резюмировал председатель фонда "Сколково".

Не только технологии

"А еще с президентом Кубы мы обсуждали шахматы", - рассказал корреспонденту "РГ" Дворкович, который, помимо фонда "Сколково", возглавляет Международную шахматную федерацию (ФИДЕ).

"У Кубы замечательная шахматная школа. Одна из важных тем - внедрение шахмат в образовательную среду. Это решил сделать еще Фидель Кастро, но последние 3-4 года было некоторое затишье. Сейчас кубинцы хотят возобновить эту практику, и наша поддержка здесь, безусловно, требуется. Как российской шахматной школы, так и ФИДЕ", - сказал Дворкович. Он также подчеркнул, что состоялось обсуждение перспективы проведения на Кубе крупных шахматных турниров.

"55 лет назад, в 1966 году, на Кубе состоялась Всемирная шахматная олимпиада. В ней участвовали все сильнейшие на тот момент игроки, наши чемпионы Борис Спасский, Тигран Петросян, Михаил Таль. У нас есть идея в 2026 году, в год 60-летия Олимпиады, провести какое-то знаменательное событие. Сама Олимпиада - это довольно дорогое мероприятие, не уверен, что удастся провести именно такие соревнования. Но какой-нибудь красивый шахматный турнир вполне возможен", - заявил глава ФИДЕ.