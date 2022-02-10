Песков оценил перспективы телефонного разговора Путина и Макрона

Президенты России и Франции могут переговорить по телефону и в конце этой недели, и на выходных, и в начале следующей - время пока не определено и при необходимости такие беседы согласовываются быстро. Такие пояснения дал, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Можно предположить, что в самое ближайшее время такой разговор может состояться, ибо они в Москве договорились, что после того, как этот раунд контактов будет завершен, они "сверят часы"", - напомнил пресс-секретарь президента. "Пока точной даты нет", - сказал он.

"При необходимости это может быть и до конца недели, и в выходные, и в начале следующей", - уточнил Песков. "Сейчас очень динамичный период дипломатических усилий, поэтому все согласовывается очень быстро", - заключил он.

Так же оперативно может появиться в графике российского лидера и телефонный разговор с американским президентом Джо Байденом. Пока точной даты нет, но главы государств могут весьма оперативно решить созвониться, пояснил Песков.