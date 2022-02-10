Почему фильм "Власть пса" обречен на премию "Оскар"

Новости

Профицит российского бюджета в январе составил почти 125 млрд рублей 12:57
Непряева не сдержала слез после финиша гонки на 10 км 12:53
Сборная России потеряла одно место в рейтинге ФИФА 12:49
Оперштаб Москвы обосновал суточный рост случаев COVID изменениями в порядке учета Роспотребнадзора 12:44
В ФСБ выяснили, что лжеминированиями руководил 18-летний гражданин Украины 12:26
Самое дешевое съемное жилье в некоторых городах подорожало на 20-25% 12:24
За год бойцы СОБРа Росгвардии "Рысь" задержали 284 преступника 12:20
РФ и Казахстан согласовали порядок признания сертификатов о вакцинации от COVID 12:07
Минск и Черкесск подписали дорожную карту по развитию сотрудничества 11:58
В "Единой России" предложили создать единый цифровой реестр памятников 11:50
Бывший глава Мюнхенской конференции рассказал о выступлении Путина в 2007 году 11:48
ОДКБ: Эскалация конфликта на юго-востоке Украины реальна из-за поставок оружия Западом 11:44
Камилу Валиеву не отстраняли от личных соревнований 11:42
Лавров заявил о готовности ответить взаимностью в отношениях с Британией 11:37
Лавров: Отношения РФ и Британии находятся на самой низкой отметке 11:34
На Украине признали проблемы с использованием турецких беспилотников 11:24
Непряевой не хватило 0,1 секунды до бронзы в гонке на 10 км 11:18
В суде подтвердили судимость педагога, которая читала детям Хармса 11:16
Правительство даст льготы производителям и владельцам электрозарядных станций 11:05
Постковидный синдром исследуют по двенадцати параметрам 11:02
Американские дальнобойщики готовят акцию протеста против вакцинации 10:51
В Москве мужчина похитил ювелирные украшения на 35 миллионов рублей 10:51
Австриец Хеммерле выиграл золото в сноуборд-кроссе на Играх 10:49
Захарова: Россия готова урегулировать ситуацию с Deutsche Welle и RT 10:48
Пожар произошел на стоянке самолетов в аэропорту "Шереметьево" 10:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
10.02.2022 11:59
Рубрика: Культура

Почему фильм "Власть пса" обречен на премию "Оскар"

Текст: Валерий Кичин
Творение стрим-гиганта Netflix, вестерн Джейн Кэмпион "Власть пса", получил 12 номинаций на премии "Оскар" и с высокой степенью вероятности будет признан лучшим фильмом года.
Фото: Кинопоиск Фото: Кинопоиск
Фото: Кинопоиск

При этом Кэмпион станет третьей женщиной-режиссером, получившей высшее признание Киноакадемии, что соответствует накалу борьбы за гендерное равноправие. Похожей, правда, на борьбу с ветряными мельницами (Кэмпион и до феминистских кампаний получала призы), но все же… А ее "Власть пса" окажется первым созданием стриминговых платформ, сломавшим последние барьеры к "Оскару". В годы пандемии стрим-индустрия рванула вперед и грозит подкосить благополучие кинотеатров, меняя навыки зрителей и быстро завоевывая всемирную аудиторию.
Ирина Евтеева снимает анимационный фильм по роману Пушкина "Евгений Онегин"

Чем берет "Власть пса"? Это очень крепко выстроенная история о ковбое Филе (Бенедикт Камбербэтч), который оставил в прошлом университетские амбиции и живет в замшелой глуши, мазохистски играет в грубого мужлана, вечно немытого циника, щеголяет в грязных штанах, верховодит стаей ковбоев и готов жестоко высмеять все, на что упадет его холодный сверлящий взгляд. Камбербэтч здесь на пике формы: непостижимыми путями он дает нам понять, что этот тип хранит некую тайну, одно воспоминание о которой его преображает - на почти не уловимый миг, но внимательный к деталям режиссер ждет того же от зрителя.

Фильм разбит на пять глав, и события начнутся только после завораживающей экспозиции: оператор Эри Вегнер медленно погружает нас в этот марсианский пейзаж, в мельтешение конских грив, в подробно выписанный быт, вряд ли существующий в природе (американская Монтана снята в Новой Зеландии с ее горными грядами, тающими в непривычной глубине неба). Но вот ковбойская ватага заваливается в ресторанчик вдовы Роуз (Кирстен Данст), и цепкий глаз Фила тут же отметит нездешнюю утонченность манер ее сына Питера (Коди Смит-Макфи). Фил обзовет его девчонкой и доведет вдову до слез. У Фила есть брат Джордж (Джесси Племонс), полная ему противоположность - тихий, аккуратный делец, который положит глаз на бедствующую вдовушку и вскоре тайком от братца женится.

И начнется тихая война: Фил воспримет приход Роуз как вторжение в его личное, тщательно оберегаемое пространство, его хлесткие уколы сделают жизнь невыносимой, а когда вернется с учебы Питер, она будет опасаться и за судьбу сына…

Драматургия фильма выстроена так умело, что каждая новая сцена что-то добавляет к нашему знанию о героях, но при этом нарастает ощущение загадки. Фил все чаще ссылается на Бронко Генри, своего лучшего друга и наставника, научившего его уверенно держаться в седле и в жизни. Он предается воспоминаниям с мазохистской страстью, заставляющей думать, что этих двоих связывало нечто большее, чем дружба. Но Кэмпион уклоняется от параллелей с "Горбатой горой", ни одна загадка не получит в фильме прямого ответа - картину можно смотреть снова и снова, тренируя свою интуицию, но она обдуманно пунктирна, важные события прошлого обозначены немногими словами в незначительных диалогах и тоже оставляют простор для домыслов.

Это художественный принцип фильма: туман, в котором угадываются несущие конструкции сюжета. За его разворотами мы можем следить только по эволюции персонажей. Почему вдовушка Роз начинает искать утешения в бурбоне, бутылки которого она прячет по всему дому? Что так мучительно пытается искоренить в себе Фил и что за комплексы заставляют его, университетского умницу, терроризировать окружающих? Почему он так круто меняет свое отношение к "женственному" Питеру, обучая его искусству быть мужиком? И чем мотивирована на вид будничная, по сути страшная развязка картины? Фильм полон странностей, они проплывают в его непроницаемой глубине, оставляя тягостное ощущение непостижимых тайников человеческих душ. Повесть о том, какова разрушительная мощь безнадежно подавляемых комплексов.

Зрителю здесь нужно быть внимательным. Не разгадывать ребус, как в артхаусе, и не мучиться в поисках злодея, как в детективе. Это психологическая драма, где мощное напряжение поддерживают на леденящие душу открытия, а структура втягивающего в себя изображения и минималистская, тоже слегка марсианская музыка Джонни Гринвуда из группы Radiohead. Фильм пробуждает интерес к одноименному роману Томаса Сэвиджа, послужившему его основой, - книга есть в русском переводе и ответит на многие вопросы, оставшиеся после просмотра. Там есть предыстория выведенных в фильме человеческих столкновений. Из нее станет яснее скорбь Питера по отцу-самоубийце, и все поведение юноши выстроится в не менее напряженную, но более прозрачную повесть о безбрежной жестокости и хладнокровной мести. Роман и фильм удивительным образом дополняют друг друга: первый берет лабиринтоподобным сюжетом, второй - его скрытой психологической подосновой.

Фото: Предоставлено ВГИКом
Премьера Киноклуба "РГ": Валентина Серова в фильме "Возлюбленная солдата"

При этом фильм абсолютно самоценен. Он располагает языком чувствований, недоступным даже отличной литературе. Он гипнотичен. Надо прочувствовать, как постепенно и мощно он вовлекает в себя, как приспосабливает к своему ритму, к своим немыслимым просторам, к резким, контрастным характерам. И какая живопись кадра! И как музыка - полноправный участник действа, важнейшая краска в палитре - держит не сразу осознаваемый саспенс. И какое мастерство здесь являет Камбербэтч. И на каких полутонах работает Кэмпион. Ничего определенного, указующего, требующего точных формулировок. Все, как в жизни, амбивалентно, противоречиво, неясно.

Его поставила женщина, для которой интуиция важнее любого знания. Художник проницательный, с жесткой рукой и нежным касанием. По-моему, это первый убедительный случай в кино, когда женский взгляд на человеческую природу реально открывает в ней новые стороны, которые взгляд мужской аккуратно обходит.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и театр с Валерием Кичиным

Главное сегодня

Захарова: Запад ничего не делает для решения внутриукраинского кризиса
Постпред РФ при ООН предупредил об опасности игр с гарантиями безопасности
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно сдавать ПЦР-тест
Посол РФ в США Антонов не исключил своего выдворения из Вашингтона
В Минздраве рассказали о состоянии госпитализированного Жириновского
В Киноклубе "РГ" напомнили о юбилеях мастеров кино, литературы, музыки
Как справиться с романом-загадкой Джеймса Джойса