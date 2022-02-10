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10.02.2022 19:45
Рубрика: Экономика

Почта России обновила сервис цифровых обращений для клиентов

Текст: Михаил Загайнов
Российская газета - Федеральный выпуск № 31(8679)
Почта России упростила процедуру подачи и отслеживания обращений в поддержку. Теперь все запросы и полученные ответы доступны на сайте pochta.ru, сообщили в пресс-службе компании.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

"Клиенты будут знать, когда получат ответ по своему обращению, что с ним происходит и к какой теме или посылке оно относится. В ближайшее время сервис также появится в мобильном приложении "Почты", - говорится в сообщении.

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В компании отметили, что ранее клиентам была недоступна информация об актуальном статусе обращения и предполагаемой дате ответа. Теперь созданное обращение автоматически сохраняется в отдельной вкладке раздела "Мои отправления". Там же хранятся другие обращения - как открытые, так и завершенные. Для каждого отображается актуальный статус и срок предоставления ответа. Если раньше ответ приходил на электронную почту, то теперь он появляется в карточке обращения, откуда его можно скачать или распечатать.

Генеральный директор "Почтатеха" (цифровое подразделение Почты России) Станислав Чернин напомнил, что ежедневно через Почту России "проходят миллионы клиентов". "Мы полностью переработали наш сервис обращений, чтобы людям было максимально легко и комфортно им пользоваться", - отметил Чернин.

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