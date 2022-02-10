Почти 601 тысяча человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию

Минобороны РФ в специальном бюллетене на сайте ведомства опубликовало последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах.

Сообщается, в частности, что за минувшие сутки после лечения выздоровели от коронавируса 257 военнослужащих. А общее количество людей, которые с начала пандемии избавились от опасной вирусной инфекции, превысило в армии и на флоте 50,2 тысячи человек.

На сегодняшний день 5 144 военнослужащих с положительным результатом тестирования на коронавирус находятся под наблюдением врачей. Более 2 тысяч пациентов с новой коронавирусной инфекцией лежат в военных госпиталях. 32 военных лечатся у гражданских медиков. 70 находятся в обсерваторах. Еще свыше 3 тысяч человек изолированы на дому.

Сообщается, что у абсолютного большинства болезнь протекает бессимптомно. Однако один военный находится в тяжелом состоянии. Еще у трех инфицированных коронавирусом врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ по данным на сегодняшний день выявлены 304 человека с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 1 297 сотрудников.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся более тысячи трехсот человек, 292 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

В бюллетене сказано, что с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более 30,7 тысячи пациентов, свыше 12,1 тысячи из которых гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - отметили в ведомстве.

К настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли 600 931 человек, сообщили в Минобороны РФ.