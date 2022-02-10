Полицейские США в 2021 году застрелили более тысячи человек

В прошлом году американские полицейские застрелили 1055 человек. Самый высокий показатель с 2015 года, сообщает газета Washington Post.

В 2019 и 2020 годах численность павших от рук стражей порядка составляла 999 и 1021 соответственно. Причем в минувшем году смертельные выстрелы копов сразили 85% предполагаемых преступников, которые были вооружены. И в основном это были мужчины - 94%.

Как пишет немецкий еженедельник Spiegel, соответствующая база данных газеты Washington Post считается наиболее надежным источником такого рода информации. Ведь сведения на сей счет, публикуемые Федеральным бюро расследований, менее точны. Хотя бы потому, что многие полицейские участки страны либо совсем не сообщают в Вашингтон отчеты о подобных инцидентах, либо передают их неполными.

Вспоминается жестокое убийство полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года. И хотя этот случай не вошел в статистику Washington Post, поскольку Флойд не был застрелен, его гибель вызвала в Соединенных Штатах невиданную по масштабам волну протестов против расизма и полицейского насилия. На этом фоне власти многих городов и штатов ринулись готовить реформы в структурах полиции.

На федеральном уровне аналогичные реформы планировала провести и Демократическая партия президента США Джо Байдена. Однако в сенате эти намерения были заблокированы республиканцами.