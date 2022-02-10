Посол РФ во Франции: Парижу стоит присмотреться к ситуации с Deutsche Welle

Посол РФ во Франции Алексей Мешков посоветовал французским коллегами обратить внимание на историю с немецким телеканалом Deutsche Welle. Россия с уважением относится к свободе слова, но, когда российским СМИ не дают работать, Москва просто вынуждена ответить взаимностью. Как подчеркнул в интервью РИА Новости глава дипмиссии РФ, именно это и произошло с Deutsche Welle.

По словам посла, вопрос о работе СМИ всегда стоит на повестке дня, ее постоянно затрагивают главы МИД России и Франции (особенно после того, как несколько лет назад в Париже попытались не пустить на пресс-конференцию российского министра российских же журналистов, Сергей Лавров отказался выходить в зал, пока вопрос не решат). Недавно эту тему поднимал президент РФ Владимир Путин на встрече со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

Как подчеркнул Мешков, дискриминация российских СМИ во Франции совершенно недопустима. "Я бы посоветовал нашим французским коллегам внимательнее присмотреться к истории с Deutsche Welle. Может быть, это повлияет на их умственный процесс", - отметил дипломат. "Я говорю о том, что надо относиться с уважением к свободе слова и праву российских СМИ работать на общих основаниях в стране", - подчеркнул посол.

Он также обратил внимание, что ситуация во Франции отличается от того, что происходит в Германии. "Там просто не дали работать. А RT France и Sputnik работают, несмотря на ограничения", - отметил Мешков. По его словам, запрет на вещание Deutsche Welle в РФ стал вынужденной мерой. "Это просто свидетельство того, что и у нас приходит конец терпению", - заявил посол. "Политика санкций против СМИ - это не наш путь, мы его никогда не использовали. Но в каких-то случаях уже предел, который требует взаимности", - добавил дипломат.