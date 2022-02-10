Посол России в Сеуле встретился с кандидатами в президенты Кореи

Посол Российской Федерации в Сеуле Андрей Кулик накануне провел встречу с кандидатом в президенты Ли Чжэ Мёном, который представляет правящую Демократическую партию "Тобуро". Несколькими неделями ранее состоялась встреча с другим кандидатом - Юн Сок Ёлем, который выражает интересы оппозиции.

Как сообщили местные СМИ, главной темой переговоров Андрея Кулика и Ли Чжэ Мёна стали вопросы, посвященные сотрудничеству России и Южной Кореи. Ли Чжэ Мён, который считается одним из двух главных претендентов на победу на президентских выборах, запланированных на 9 марта, отметил, что в бытность свою губернатором провинции Кёнги неоднократно общался с российскими чиновниками и бизнесменами. "Надеюсь, что наши страны продолжат активно сотрудничать", - сказал он, отметив, что двусторонний товарооборот между РФ и Республикой Корея (РК) заметно возрос. Ли подчеркнул, что Россия обладает многими передовыми технологиями, представляющими большой интерес для РК. В качестве наиболее перспективных направлений сотрудничества кандидат в президенты назвал еще энергетику, водородную отрасль, а также обмены в сфере культуры и искусства.

Корейский политик и российский посол затем обсудили и возможности трехстороннего сотрудничества с привлечением Северной Кореи, что позволит реализовать крупномасштабные проекты. "Я надеюсь на расширение как двухстороннего, так и трехстороннего - с участием Северной Кореи - сотрудничества, которое позволит нам добираться до России не только на самолете, но и по суше - на автомобилях или поездах", - отметил Ли, имея в виду возможность создания единой транскорейской железнодорожной и автомобильной трассы, которая бы затем стыковалась с российскими магистралями. Политик выразил надежду на реализацию проекта прокладки газопровода из России в Южную Корею через территорию КНДР, что позволит южным корейцам получать голубое топливо по более дешевой цене.

Посол России в Корее Андрей Кулик поддержал идеи Ли Чжэ Мёна отметив, что "развитие доверительных, дружественных и конструктивных отношений отвечает базовым интересам обеих стран", а РФ и РК "намерены прилагать все усилия в целях активизации сотрудничества". Российский дипломат также сказал, что "корейская культура пользуется в России большой популярностью, а корейцы, в свою очередь, ценят и любят российскую культуру", что позволяет расширить связи в этих областях.

Кроме того, Андрей Кулик указал на необходимость расширения связей не только на двустороннем, но и многостороннем уровне.

Как позже заявил экс-посол РК в Москве Ви Сон Лак, который сейчас в предвыборном штабе Ли Чжэ Мёна курирует внешнеполитическую проблематику, кандидат в президенты Ли предложил открыть в Корее отдельный культурный центр РФ. "В Корее сейчас нет культурного центра России, тогда как наш культурный центр в РФ существует. Кандидат Ли в этой связи сказал, что хорошо было бы, чтобы такой центр культуры России появился бы в Корее. Эта идея нашла поддержку у посла РФ и было принято решение активно работать в данном направлении", - сообщил Ви журналистам.

Отметим, что несколько недель назад 19 января посол РФ в Сеуле Андрей Кулик встретился со вторым основным претендентом на пост следующего президента РК экс-генпрокурором Юн Сок Ёлем, который является официальным кандидатом на выборах от оппозиционной партии "Сила народа", имеющей консервативную направленность. В ходе той встречи Кулик и Юн также высказались в пользу развития двухстороннего сотрудничества между Кореей и Россией. В качестве наиболее перспективных направлений были выделены взаимодействие в регионе Дальнего Востока РФ, развитие Северного морского пути, информационные технологии и водородная отрасль.