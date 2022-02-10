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10.02.2022 11:02
Рубрика: Общество

Постковидный синдром исследуют по двенадцати параметрам

Текст: Елена Манукиян
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ученые изучат, как постковидный синдром влияет на состояние человека, сообщили в пресс-службе Сеченовского университета. Отмечается, что для этого определены двенадцать параметров: выживаемость, усталость, боль, симптомы после физической нагрузки, влияние на сердечно сосудистую систему, дыхание, нервную систему, когнитивные и психиатрические функции, общее физическое состояние, успеваемость в учебе (работе, профессии), заключительный - длительность постковидного синдрома.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Отмечается, что исследование проведут российские ученые совместно с экспертами из Лондона и США при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и международного консорциума по тяжелым острым респираторным и новым инфекциям (ISARIC).

"Мы очень надеемся, что результаты нашей работы помогут улучшить качество собираемых данных по всему миру и лучше понять постковидное состояние. А это, в свою очередь, даст нам возможность более эффективно помогать людям, страдающим от постковидного синдрома", - говорит соруководитель проекта при Сеченовском университете Даниил Мунблит.

Ранее изучить долгосрочные последствия постковидного синдрома призвала Всемирная организация здравоохранения, которая предложила определить, насколько они распространены и как лучше их лечить.

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