Постковидный синдром исследуют по двенадцати параметрам

Ученые изучат, как постковидный синдром влияет на состояние человека, сообщили в пресс-службе Сеченовского университета. Отмечается, что для этого определены двенадцать параметров: выживаемость, усталость, боль, симптомы после физической нагрузки, влияние на сердечно сосудистую систему, дыхание, нервную систему, когнитивные и психиатрические функции, общее физическое состояние, успеваемость в учебе (работе, профессии), заключительный - длительность постковидного синдрома.

Отмечается, что исследование проведут российские ученые совместно с экспертами из Лондона и США при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и международного консорциума по тяжелым острым респираторным и новым инфекциям (ISARIC).

"Мы очень надеемся, что результаты нашей работы помогут улучшить качество собираемых данных по всему миру и лучше понять постковидное состояние. А это, в свою очередь, даст нам возможность более эффективно помогать людям, страдающим от постковидного синдрома", - говорит соруководитель проекта при Сеченовском университете Даниил Мунблит.

Ранее изучить долгосрочные последствия постковидного синдрома призвала Всемирная организация здравоохранения, которая предложила определить, насколько они распространены и как лучше их лечить.