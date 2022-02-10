Постпред РФ при ООН предупредил об опасности игр с гарантиями безопасности

"Нашу серьезную озабоченность вызывает то, что США и их союзники обостряют обстановку до такой степени, когда игра на повышение ставок может обернуться реальной трагедией, виновниками которой будут именно те, кто навязал нам, а по большому счету международному сообществу, эту опасную игру", - отметил дипломат.
Как обратил внимание Гатилов, Запад использует голословные обвинения, чтобы ввести в заблуждение мировое сообщество об истинных причинах текущей глобальной напряженности. По его словам, развязанная антироссийская истерия в контексте Украины за последние месяцы достигла таких масштабов, что озадачила даже Киев. "Парадоксально, но размещение и маневры российских войск на российской же территории интерпретируется в качестве "угрозы международному миру и безопасности", - отметил постпред. Как подчеркнул дипломат, подобное вмешательство во внутренние дела РФ неприемлемо. А уж то, что эти бездоказательные обвинения звучат со стороны США, "рекордсмена по ежегодным оборонным бюджетам и количеству военных баз за пределами своей территории", является "верхом цинизма".
В то же время США и их союзники усилили военные приготовления вблизи российских границ. Вкупе с угрозами санкций это обостряет обстановку и ухудшает атмосферу для диалога по безопасности.
Впрочем, по мнению Гатилова, на Западе не готовы к реальному развязыванию конфликта с Россией. И все военные маневры, санкции и политическое давление используются для "повышения ставок на переговорах по гарантиям безопасности".
Несмотря на все это, Москва готова продолжать диалог с Западом. "Наше желание вести переговоры с США по проблемам международной и европейской безопасности не зависит от санкционных угроз со стороны Вашингтона. Главное, чего мы сейчас ждем - это четкие ответы США и НАТО на наши документы по гарантиям безопасности", - заявил Гатилов. По его словам, в уже полученных ответах не было должной реакции на приоритетные для России темы о нерасширении НАТО, неразмещении ударных систем вооружений в соседних с Россией странах и возвращении НАТО к конфигурации 1997 года.