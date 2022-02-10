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10.02.2022 09:40
Рубрика: Власть

Постпред РФ при ООН предупредил об опасности игр с гарантиями безопасности

Текст: Юрий Когалов
Игры Запада с гарантиями безопасности могут обернуться трагедией. Такое мнение в интервью РИА Новости выразил постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.
Фото: AP Photo/Michael Probst Фото: AP Photo/Michael Probst
Фото: AP Photo/Michael Probst

"Нашу ‎серьезную озабоченность вызывает то, что США и их союзники ‎обостряют обстановку до такой степени, когда игра на повышение ‎ставок может обернуться реальной трагедией, виновниками которой ‎будут именно те, кто навязал нам, а по большому счету ‎международному сообществу, эту опасную игру", - отметил дипломат.

Фото: Yuri KADOBNOV/ AFP
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Как обратил внимание Гатилов, Запад использует голословные обвинения, чтобы ввести в заблуждение мировое сообщество об истинных причинах ‎текущей глобальной напряженности. По его словам, развязанная антироссийская истерия в контексте Украины за ‎последние месяцы достигла таких масштабов, что ‎озадачила даже Киев​​​. "Парадоксально, но размещение и ‎маневры российских войск на российской же территории ‎интерпретируется в качестве "угрозы международному миру и ‎безопасности", - отметил постпред. Как подчеркнул дипломат, подобное вмешательство во внутренние дела РФ неприемлемо. А уж то, что эти бездоказательные обвинения звучат со стороны США, "рекордсмена по ежегодным оборонным ‎бюджетам и количеству военных баз за пределами своей территории", является "верхом цинизма".

В то же время США и их союзники усилили военные приготовления вблизи российских границ. Вкупе с угрозами санкций это обостряет обстановку и ухудшает атмосферу для диалога по безопасности.

Впрочем, по мнению Гатилова, на Западе не готовы к реальному развязыванию конфликта с Россией. И все военные маневры, санкции и политическое давление используются для "повышения ставок на переговорах по ‎гарантиям безопасности".

Несмотря на все это, Москва готова продолжать диалог с Западом. "Наше желание вести переговоры с США по проблемам международной ‎и европейской безопасности не зависит от санкционных угроз со ‎стороны Вашингтона​​​. Главное, чего мы сейчас ждем - это четкие ответы ‎США и НАТО на наши документы по гарантиям безопасности", - заявил Гатилов. По его словам, в уже полученных ответах не было должной реакции на приоритетные для ‎России темы о нерасширении НАТО, неразмещении ударных ‎систем вооружений в соседних с Россией странах и возвращении НАТО ‎к конфигурации 1997 года.

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