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10.02.2022 04:30
Рубрика: Власть

Постпред РФ при ООН в Женеве заявил об отсутствии планов "вторгаться" на Украину

Россия не планирует вторгаться на Украину, в этом нет ни мотива, ни геостратегической ‎цели, ни даже намека на здравый смысл. Об этом в интервью РИА Новости заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
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Дипломат предположил, что западные чиновники и аналитики теряются при ‎расшифровках вполне недвусмысленных заявлений российского ‎руководства, поэтому еще раз подчеркнул: у России нет и не было подобных планов.

По словам Гатилова, Москва ‎всегда выступает за ровные, взаимовыгодные и ‎прагматичные отношения со всеми странами, не только с соседями. ‎Он также напомнил слова главы МИД РФ Сергея Лаврова: "Если это зависит от России, то войны не будет".

В последнее время в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о якобы подготовке Москвой "вторжения" на Украину. Так, на сайте Bloomberg появился заголовок "Россия вторглась на Украину". Позже американское агентство признало свою ошибку и удалило провокационную публикацию. Кроме того, немецкий таблоид Bild опубликовал доклад неназванных секретных служб о якобы имеющемся у России "плане" по присоединению Украины.

В России не раз опровергали подобные утверждения. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, западные страны сами готовят провокации на Украине, и истерика в СМИ является частью этой подготовки.

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