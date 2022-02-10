Права на экранизацию "Властелина Колец" и "Хоббита" выставят на продажу

Компания Saul Zaentz Co. решила продать свои активы в виде прав на съемки, проведение тематических мероприятий и выпуск сувенирной продукции по произведением Джона Толкина "Властелин Колец", "Хоббит" и "Сильмариллион". По предварительным прогнозам, такой пакет прав может стоить 2 млрд долларов.

По данным Variety, продажа будет осуществляться через ACF Investment Bank, и процесс начнется уже на этой неделе.

Неделю назад Amazon представил множество постеров сериала по "Властелину колец", который выйдет 2 сентября 2022 года. А сегодня появились первые кадры из предстоящего шоу. Между тем фильм "Братство кольца" Питера Джексона в прошлом году признали национальным достоянием США.