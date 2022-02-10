Правительство даст льготы производителям и владельцам электрозарядных станций

Правительство простимулирует внедрение в России быстрых электрозарядных станций мощностью от 150 кВт с периодом зарядки до 30 минут.

Премьер-министр Михаил Мишустин внес их в перечень объектов и технологий высокой энергетической эффективности, и теперь производители и владельцы такой инфраструктуры получат значительные налоговые льготы.

Решение продиктовано ростом парка электротранспорта в России, для которого необходима массовая сеть "заправок". Концепция по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта предусматривает создание к 2030 году 29 тысяч быстрых электрозарядных станций, способных заряжать аккумулятор машины до 80 процентов не более чем за 20-30 минут.