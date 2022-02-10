Правительство выделит еще 76,5 млрд рублей на оплату больничных

Правительство направит дополнительно более 76,5 миллиардов рублей на выплаты больничных по листкам нетрудоспособности, оформленным в феврале и которые будут выданы в первой половине марта, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Средства необходимы в связи с распространением коронавируса - на новой волне стало больше людей, уходящих на больничные.

"Это позволит поддержать сбалансированность бюджета Фонда социального страхования, для того чтобы граждане получали положенные им средства своевременно и в полном объеме", - подчеркнул глава кабмина.