Принц Чарльз во второй раз заразился коронавирусом

Наследник британского престола принц Уэльский Чарльз во второй раз заразился коронавирусом и находится на самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба британской королевской семьи.

"Утром принц Уэльский сдал положительный тест на COVID-19 и сейчас находится на самоизоляции, - говорится в заявлении в Twitter. - Его Королевское высочество сожалеет, что не сможет участвовать в сегодняшних официальных мероприятиях в Винчестере".

Британские СМИ отмечают, что Чарльз контактировал со "значительным количеством людей" в ходе приема в Британском музее в среду.

В первый раз 73-летний принц переболел коронавирусом в конце марта 2020 года.