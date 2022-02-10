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10.02.2022 15:25
Рубрика: В мире

Принц Чарльз во второй раз заразился коронавирусом

Текст: Иван Сысоев

Наследник британского престола принц Уэльский Чарльз во второй раз заразился коронавирусом и находится на самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба британской королевской семьи.

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"Утром принц Уэльский сдал положительный тест на COVID-19 и сейчас находится на самоизоляции, - говорится в заявлении в Twitter. - Его Королевское высочество сожалеет, что не сможет участвовать в сегодняшних официальных мероприятиях в Винчестере".

Британские СМИ отмечают, что Чарльз контактировал со "значительным количеством людей" в ходе приема в Британском музее в среду.

В первый раз 73-летний принц переболел коронавирусом в конце марта 2020 года.

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