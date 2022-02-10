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10.02.2022 14:35
Рубрика: Общество

Профилактика весенних паводков будет стоить 6 млрд рублей

Текст: Алексей Дуэль
Фото: Татьяна Андреева/ РГ Фото: Татьяна Андреева/ РГ
Фото: Татьяна Андреева/ РГ

На то, чтобы обеспечить спокойное прохождение весеннего паводка, государство выделило 6 млрд рублей, сообщили "РГ" в Росводресурсах.

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На эти деньги будут проведены все необходимые мероприятия: устройство и реконструкции дамб, укрепление берегов, ремонт гидротехнических сооружений, создание объектов инженерной защиты. План работ на наиболее опасных направлениях подготовлен, заверили в ведомстве. Все намеченные мероприятия должны пройти в срок и в полном объеме. Безаварийному пропуску весеннего половодья поможет и расчистка русел рек, спрямление потенциально опасных участков.

В Якутии, Архангельской и Вологодской областях на Лене, Колыме и Северной Двине пройдут ледорезные и ледокольные мероприятия. Они затронут участки русел рек до тысячи километров длиной. Все это позволит обезопасить населенные пункты, мосты, гидротехнические сооружения в период ледохода, объяснили в Росводресурсах.

Активные работы по подготовке к пропуску половодья начнутся в марте, после того как Росгидромет опубликует прогноз об ожидаемом характере весеннего половодья, добавили в Минприроды. Пока на дворе стоит зима и в большинстве регионов идет снег, предпринимать какие-либо активные действия еще рано.

Федеральным проектом "Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории России" в этом году предусмотрены строительство и реконструкция 33 плотин и дамб в 21 регионе страны, уточнили в Минприроды.

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