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10.02.2022 20:15
Рубрика: Русское оружие

Прошел первый полет новейшего летающего радара А-100

Текст: Александр Степанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 31(8679)
Новейший российский самолет дальнего радиолокационного обзора и наведения А-100 совершил первый полет с включенным бортовым радиотехническим комплексом.
Благодаря своим радиотехническим комплексам "Премьер" способен увидеть расположение противника. Фото: ТАНТК имени Бериев Благодаря своим радиотехническим комплексам "Премьер" способен увидеть расположение противника. Фото: ТАНТК имени Бериев
Благодаря своим радиотехническим комплексам "Премьер" способен увидеть расположение противника. Фото: ТАНТК имени Бериев

Авиационный комплекс А-100 "Премьер", созданный на базе модернизированного самолета Ил-76, называют "летающим радаром". По сути, это воздушная лаборатория радиоразведки. Благодаря своим радиотехническим комплексам "Премьер" способен засечь расположение противника, передать координаты его самолетов, кораблей, танков. Этот самолет, который можно назвать глазами военных, очень ждут в Российской армии. Сейчас воздушную радиоразведку ведут авиационные комплексы А-50, однако они уже не совсем соответствуют современным стандартам.

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
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Как рассказали в Госкорпорации "Ростех", помимо ведения радиоразведки авиакомплекс может участвовать в управлении истребительной и ударной авиацией при наведении на воздушные, наземные и морские цели.

"В ходе первого полета проверены характеристики самолета, работоспособность авионики и части целевой аппаратуры бортового радиотехнического комплекса. Все системы отработали в соответствии с заданными параметрами", - рассказали в госкорпорации. Тестирование самолета подтвердило штатную работу оборудования и бортовых систем в условиях высокого электромагнитного излучения. По словам разработчиков, ученые и конструкторы подтвердили, что наши технологии создания самолетов радиолокационного дозора находятся на мировом уровне. В 2022 году планируется передать комплекс на госпытания.

Минобороны

На Камчатке построили новый причал для базирования подлодок

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России завершили строительство нового причала в пункте базирования подводных сил Тихоокеанского флота в мысе Казак Камчатского края. Об этом в четверг сообщили в военном ведомстве. Отмечается, что новое гидротехническое сооружение позволит безопасно размещать подлодки, защитит их от волнового воздействия, а также обеспечит необходимыми энергосредствами и инженерными сетями. В настоящее время на объекте продолжаются работы по укреплению береговой зоны, монтажу крановых путей пункта погрузки вооружения, возводятся аккумуляторная мастерская, компрессорная станция, объекты энергоснабжения. В том числе тоннели коммуникаций с инженерными сетями с их прокладкой от станции морского водозабора. "Авачинская бухта, в которой и находится мыс Казак, сама по себе является серьезным стратегическим объектом - это выход России в Тихий океан и пункт базирования подводных сил Тихоокеанского флота. Поэтому любые усовершенствования, касающиеся нахождения и размещения там людей и техники, безусловно, приветствуются", - отметил в беседе в "РГ" председатель президиума организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

По его словам, чем больше возможностей у страны для базирования и обслуживания подлодок, тем больше качественной и боеспособной подводной техники она может себе позволить. "Это те самые условия, без которых невозможно представить себе нормальное функционирование флота. Новый причал с необходимым оснащением и специалистами, расположенный непосредственно в пункте базирования, который, в свою очередь, находится в стратегически важной точке страны, позволит держать технику в соответствующем состоянии и постоянной готовности к выполнению поставленных задач", - пояснил генерал.

Подготовил Иван Петров.

Русское оружие Вооружение России Правительство Минобороны

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