Путин: Россия будет делать все для поддержки президента Казахстана

Новости

Сборные Канады и США по хоккею выиграли стартовые матчи Олимпиады 19:01
В Москве вынесли приговор убившему двух милиционеров в 1995 году 19:00
Путин обещал Казахстану дальнейшую поддержку в подготовке военных специалистов 18:48
Глава британского МИД считает, что Ростов и Воронеж не принадлежат России 18:43
Путин: Макрон позвонит после консультаций с Европой и США 18:43
Пушков связал странные заявления Трасс с незнанием предмета 18:37
Путин пояснил свои слова о "красавице" и Минских соглашениях 18:37
Кабмин выдвинул четырех кандидатов в наблюдательный совет Сбербанка 18:26
Опрос: 91% отслуживших в армии россиян считают, что армия не помешала их карьере 18:24
Лидер "Новых людей" заболел коронавирусом 18:11
В Чечне предложили переименовать суды Грозного 18:10
Пенсию по потере кормильца будут назначать без заявлений 17:58
ЛДПР: Жириновский скоро вернется к активной работе 17:58
Член Конгресса США перепутала гестапо с гаспачо 17:55
Немецкие саночники стали олимпийскими чемпионами в командной эстафете 17:55
Сенатор Клишас сдал положительный тест на COVID-19 17:54
Институт наследия им.Лихачева доработает проект по традиционным ценностям 17:33
Эксперимент по маркировке медизделий начнется 15 февраля 17:20
Персонал посольства России в Киеве может покинуть Украину 17:16
Глава комитета финского парламента ушел в отставку из-за слов об Украине 17:09
Нарышкин: Украина полным ходом готовится к войне 17:05
Посольство Беларуси направило ноту протеста в МИД Украины из-за флага 17:03
Бытовая ссора москвичей закончилась двойным убийством 16:49
Конькобежка Схаутен выиграла вторую золотую медаль в Пекине 16:33
Косачев: Запад находится в иллюзии, что может обеспечить безопасность привилегированным 16:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Верховный суд разъяснил, кому положена выплата по ОСАГО
Верховный суд разъяснил, кому положена выплата по ОСАГО
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
10.02.2022 18:25
Рубрика: Власть

Путин: Россия будет делать все для поддержки президента Казахстана

Текст: Галина Мисливская
Ситуация в Казахстане вернулась в мирное русло, граждане разделяют курс руководства страны, а Россия сделает все необходимое для поддержки президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, заявил российский лидер Владимир Путин по итогам переговоров с казахстанским коллегой в Кремле.

"Благодаря твердой позиции президента Токаева и решительной поддержке России, всех союзников по ОДКБ удалось в самый короткий срок взять ситуацию под контроль, восстановить закон, порядок, вернуть на казахстанскую землю мир и спокойствие", - отметил Путин.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Путин заявил, что Казахстан стал жертвой международных банд

Сейчас глава Казахстана "делает все возможное, чтобы ситуация окончательно нормализовалась, мы видим, что жизнь с Казахстане вернулась в стабильное спокойное русло, в обществе всецело поддерживают курс руководства страны решения масштабных задач", добавил он.

"Мы со своей стороны, Россия, будет делать все, чтобы поддержать президента Казахстана", - заверил российский лидер.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент

Главное сегодня

Путин пояснил свои слова о "красавице" и Минских соглашениях
Правительство подготовило законопроект об индексации военных пенсий на 8,6%
Путин: Россия будет делать все для поддержки президента Казахстана
В Минфине раскрыли возможную модель налогообложения криптовалют
Захарова: Запад ничего не делает для решения внутриукраинского кризиса
Игорь Иванов: Ситуация в Европе сейчас даже сложнее, чем она была в 90-е
Конституционный суд защитил право граждан на жилье при банкротстве банков