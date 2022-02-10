Путин: Россия будет делать все для поддержки президента Казахстана

Ситуация в Казахстане вернулась в мирное русло, граждане разделяют курс руководства страны, а Россия сделает все необходимое для поддержки президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, заявил российский лидер Владимир Путин по итогам переговоров с казахстанским коллегой в Кремле.

"Благодаря твердой позиции президента Токаева и решительной поддержке России, всех союзников по ОДКБ удалось в самый короткий срок взять ситуацию под контроль, восстановить закон, порядок, вернуть на казахстанскую землю мир и спокойствие", - отметил Путин.

Сейчас глава Казахстана "делает все возможное, чтобы ситуация окончательно нормализовалась, мы видим, что жизнь с Казахстане вернулась в стабильное спокойное русло, в обществе всецело поддерживают курс руководства страны решения масштабных задач", добавил он.

"Мы со своей стороны, Россия, будет делать все, чтобы поддержать президента Казахстана", - заверил российский лидер.