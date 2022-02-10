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10.02.2022 20:46
Рубрика: Власть

Путин создал комиссию Совбеза РФ по миграционной политике

Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании Межведомственной комиссии Совета безопасности России по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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В документе говорится, что комиссия создана для выполнения задач "по обеспечению национальной безопасности РФ в миграционной сфере и регулирования миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны".

Новую структуру возглавит заместитель председателя Совбеза РФ. Этот пост занимает Дмитрий Медведев.

Власть Работа власти Президент Президент Совет Безопасности

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