Бытовая ссора москвичей закончилась двойным убийством

Два тела - мужчины и женщины - с резаными ранами были обнаружены в квартире на Бескудниковском бульваре в Москве. А под окнами дома нашли тело еще одного мужчины, также проживавшего в этой квартире.

Как сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Москве Юлия Иванова, предварительным расследованием установлено, что в квартире проживали родственники, между которыми произошел бытовой конфликт. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).