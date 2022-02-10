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10.02.2022 17:27

Глава Владимирского региона помог исполнить мечту четырехлетнего мальчика

Благодаря главе Владимирского региона Александру Авдееву исполнилась мечта четырехлетнего мальчика подняться в небо.
Фото: Администрация Владимирской области Фото: Администрация Владимирской области
Фото: Администрация Владимирской области

Юный Тарас Шевченко − участник всероссийской акции "Елка желаний" из города Владимира. При помощи родителей он оставил заявку на исполнение заветной мечты - полетать на самолете − на сайте благотворительного проекта. Шар с желанием мальчика Александр Авдеев снял 22 декабря с елки в бизнес-центре "Москва-Сити", когда был на федеральном мероприятии.

Фото: Администрация Владимирской области
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- Мы узнали о проекте "Елка желаний" в конце прошлого года. Решили загадать не материальную вещь, не игрушку, а впечатления. Сына самолеты влекут. Зная, что под Суздалем катают на "кукурузнике", имели в виду именно такой полет. А получили грандиозное семейное приключение!" − рассказала мама Тараса Арина Шевченко.

Александр Авдеев обратился в авиакомпанию "Россия" с предложением совместно исполнить мечту мальчика. Для него был организован полет в Санкт-Петербург на SuperJet100, который носит имя древнего Суздаля.

- Мечта о небе нам близка и понятна. Наверное, все работники "России" с детства грезили о полетах. Инициатива главы Владимирской области была нами поддержана: маленький Тарас стал не только желанным гостем на борту самолета и важным пассажиром - для него был приготовлен еще один сюрприз: он смог "примерить" профессию пилота при помощи авиационного симулятора партнера "России" − компании DreamAero. Мы надеемся, что это яркое приключение останется в памяти мальчика на долгие годы и, возможно, окажет влияние на будущий выбор жизненного пути Тараса" − подчеркнул официальный представитель авиакомпании "Россия" Сергей Стариков.

Перед полетом мальчик и его родители в неформальной обстановке пообщались с Александром Авдеевым. Гости горячо поблагодарили главу региона за подарок, а он им пожелал ярких эмоций в небе и на земле Санкт-Петербурга, где их тоже ждала насыщенная программа.

- Тарас в свои четыре года уже опытный путешественник, мы побывали во многих городах. А вот в северной столице - ни разу. И на самолете Тарас никогда не летал. Поэтому исполняются сразу два наших желания, − поделилась радостью Арина Шевченко.

8 февраля Тарас поднялся на борт авиалайнера. Он увидел, как экипаж готовится к полету, побывал в кабине пилота, а затем занял собственное кресло в пассажирском салоне самолета "Суздаль" авиакомпании "Россия". Лайнер имеет двухклассную компоновку и рассчитан на 87 пассажиров. "Суздаль" работает на рейсах из Москвы в Санкт-Петербург, Белгород, Сыктывкар, Астрахань, Ижевск, Нижний Новгород и Сочи.

Пасмурная погода не помешала семье Шевченко насладиться колоритом Санкт-Петербурга, осмотреть его самые знаменитые достопримечательности. А 9 февраля мальчика с родителями уже в Москве ждал обещанный сюрприз - сеанс на авиатренажере.

"Спасибо Александру Александровичу! Эти дни подарили Тарасу массу незабываемых впечатлений. Вместе с сыном мы поверили - мечты, даже самые смелые, сбываются!" − отметили родители мальчика.

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