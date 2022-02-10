Как получить в Москве электронный читательский билет

Отправив заявку через mos.ru в разделе "Мои документы" личного кабинета или в сервисе "Библиотеки Москвы", пользователь получает электронный читательский билет. Он аналогичен пластиковой карте, поэтому его примут в любой из 440 городских библиотек. Чтобы взять книгу, всего лишь нужно показать библиотекарю штрихкод с номером на экране смартфона или планшета. При желании можно оформить и "пластик", но в этом случае придется сходить в любую читальню с электронной версией и документом, удостоверяющим личность. Но зачем, если удобнее онлайн? Сделать цифровой билет можно и детям. Ребенок старше 14 лет может получить его самостоятельно, а за детей помладше это могут сделать родители или законные представители.

Самое главное - читательский билет позволяет пользоваться всеми опциями онлайн-сервиса "Библиотеки Москвы". Например, можно бронировать книги из дома и забирать их в ближайшей читальне, продлевать срок возврата книг, добавлять понравившиеся издания в раздел "Избранное", чтобы вернуться к бронированию в следующий раз. Как искать нужные вам книги? На главной странице есть поисковая строка. Она поможет найти конкретное издание по его названию и автору, номеру серии и издательству. Если нужен только адрес библиотеки, надо нажать на кнопку "Найти". Появится ссылка на интерактивную карту, на которой отмечены все городские библиотки. Сервис предложит уточнить округ, район, станцию метро, улицу, номер или название учреждения, а затем покажет все библиотеки, соответствующие заданным параметрам. Они выделяются синими значками. Есть и другой способ - нужно подсказать системе свое местоположение, и тогда она сама подберет подходящую читальню. Для этого необходимо открыть сервису доступ к геолокации гаджета. После того как будет выбрана библиотека, на экране отобразится список имеющихся там книг.

Пользователи сервиса за бронирование книг могут получать также баллы в проекте "Активный гражданин" и обменивать их на поощрения. Например, на билеты в музеи и кино, сувениры. А можно поддержать социальные проекты некоммерческих организаций. Баллы получат только те книголюбы, которые зарегистрировались в "Активном гражданине" и получили единый читательский билет.

440 библиотек Москвы доступны любому читателю с электронным билетом