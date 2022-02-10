Москва улучшила позиции в рейтинге транспортной загруженности городов мира

Новости

На российско-эстонской границе увеличено время оформления транспортных средств 09:57
Самолет А-100 "Премьер" выполнил первый полет с включенной РЛС 09:53
Шведские хоккеисты едва не упустили победу в матче против Латвии 09:52
Врач Тяжельников дал совет, как быстрее восстановиться после ОРВИ 09:49
Почта России обновила сервис цифровых обращений для клиентов 09:44
Врачи больницы спасли москвичу почку, вынув из нее 7-сантиметровый камень 09:36
Министр: У Ливии нет возможности увеличить экспорт газа в Европу 09:21
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль признала правоту Мюнхенской речи Путина 2007 года 09:00
ФНС раскрыла, сколько денег получил бюджет с налогов на большие зарплаты 08:56
Евгений Семененко катался с болями в спине на Играх в Пекине 08:56
Американец Натан Чен стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию 08:41
Посол РФ во Франции: Парижу стоит присмотреться к ситуации с Deutsche Welle 08:28
Марк Кондратюк: За команду выступил лучше, чем в личном турнире 08:23
Российские фигуристы с ошибками откатали произвольную программу в Пекине 07:51
Юдзуру Ханю упал с четверного акселя в произвольной программе на ОИ 07:39
Постпред РФ при ООН в Женеве не исключил провокаций со стороны Киева 07:25
Посольство РФ: США ограничивают латиноамериканские страны в свободе выбора 06:35
Сноубордистка Хлоя Ким стала олимпийской чемпионкой в дисциплине "хафпайп" 06:06
Представитель ВОЗ: Процесс одобрения "Спутника V" продвигается вперед 05:30
Fox Business: Запуск соцсети Трампа может состояться в конце марта 04:53
На Камчатке пехотинцы ТОФ обстреляют лавиноопасные склоны вулканов 04:35
Постпред РФ при ООН в Женеве заявил об отсутствии планов "вторгаться" на Украину 04:30
В Приморье построят ангары для хранения пестицидов из Приамурья 03:54
Инфекционист Малышев спрогнозировал выход на плато по COVID через 3-4 недели 03:42
Филиппины отменили карантин для полностью привитых от COVID-19 туристов 03:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
10.02.2022 08:51
Рубрика: Экономика

Москва улучшила позиции в рейтинге транспортной загруженности городов мира

Текст: Любовь Проценко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Москва улучшила позиции в рейтинге транспортной загруженности городов мира за 2021 год, сообщает портал мэра mos.ru. Рейтинг составляет нидерландский производитель устройств GPS-навигации компания TomTom. Первое место в рейтинге занял Стамбул. Как и в прошлые годы, рейтинг оценивает Москву и Московскую область вместе как Московский регион.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Ученые выяснят, как пандемия повлияла на развитие транспорта в городах

В верхней части списка расположились города, в которых ограничения, связанные с пандемией COVID-19, уже практически сняты, а активность восстановлена. Города, которые расположились в рейтинге ниже, почти все до сих пор имеют те или иные ограничения на передвижения по городу.

Индекс загруженности дорог Москвы составители рейтинга оценили в 61 процент. Это означает, что в среднем время в пути составило на 61 процент больше, чем в базовых условиях, без перегруженности. Как уточняют в компании TomTom, на практике это всего плюс пять минут к ежедневной поездке.

В Москве и Московской области в 2021 году деловая активность была выше, чем во многих городах мира. Аномально свободными столичные дороги были всего семь дней в году. При этом в Москве не было жесткого локдауна в этом году, жители города ездили на работу и по делам, транспорт работал в привычном режиме. Похожие показатели зафиксированы у Лондона (пять дней), а в Сан-Франциско нетипично низкая загруженность дорог фиксировалась 23 дня, в Тель-Авиве - 37 дней.

Как поясняется на портале, Москве удалось добиться такого результата за счет ряда мер. В городе ввели ограничения для грузовиков и оптимизировали скорость движения автомобилей (увеличили на магистралях и уменьшили в центре), установили умные светофоры, организовали новые полосы движения за счет переразметки, построили дороги. В Москве в 2011-2021 годах появилось 1121,3 километра новых дорог. Это 20 процентов от существующей улично-дорожной сети.

Также развивается сеть выделенных полос для наземного транспорта. Уже ввели более 390 километров таких полос, по которым передвигаются только автобусы, электробусы и такси. Благодаря этому скорость их движения в 2021 году выросла на шесть процентов по сравнению с 2020 годом.

Загруженность дорог в российской столице осталась на уровне 2019 года, хотя автомобилей в городе стало больше на 350 тысяч. А за 11 лет их количество увеличилось почти на три миллиона. Сейчас в Москве и Московской области зарегистрировано более 8,55 миллиона машин (в 2010 году было 5,7 миллиона).

Несмотря на это, в столице в последние годы не снизилась средняя скорость движения транспорта. В 2021 году она составила 55 километров в час, что даже чуть выше средней скорости в 2019 году. Как уточняют эксперты, уровень загруженности дорог зависит не только от количества автомобилей, но еще и от погоды и ремонтных работ, из-за которых ограничивают движение.

В регионах Экономика Транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Постпред РФ при ООН предупредил об опасности игр с гарантиями безопасности
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно сдавать ПЦР-тест
Посол РФ в США Антонов не исключил своего выдворения из Вашингтона
В Минздраве рассказали о состоянии госпитализированного Жириновского
Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян в конце 2021 года
Чем грозит России и миру побивший очередной рекорд госдолг США
Сколько стоит лечение COVID-19