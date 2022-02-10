Москва улучшила позиции в рейтинге транспортной загруженности городов мира за 2021 год, сообщает портал мэра mos.ru. Рейтинг составляет нидерландский производитель устройств GPS-навигации компания TomTom. Первое место в рейтинге занял Стамбул. Как и в прошлые годы, рейтинг оценивает Москву и Московскую область вместе как Московский регион.

В верхней части списка расположились города, в которых ограничения, связанные с пандемией COVID-19, уже практически сняты, а активность восстановлена. Города, которые расположились в рейтинге ниже, почти все до сих пор имеют те или иные ограничения на передвижения по городу.

Индекс загруженности дорог Москвы составители рейтинга оценили в 61 процент. Это означает, что в среднем время в пути составило на 61 процент больше, чем в базовых условиях, без перегруженности. Как уточняют в компании TomTom, на практике это всего плюс пять минут к ежедневной поездке.

В Москве и Московской области в 2021 году деловая активность была выше, чем во многих городах мира. Аномально свободными столичные дороги были всего семь дней в году. При этом в Москве не было жесткого локдауна в этом году, жители города ездили на работу и по делам, транспорт работал в привычном режиме. Похожие показатели зафиксированы у Лондона (пять дней), а в Сан-Франциско нетипично низкая загруженность дорог фиксировалась 23 дня, в Тель-Авиве - 37 дней.

Как поясняется на портале, Москве удалось добиться такого результата за счет ряда мер. В городе ввели ограничения для грузовиков и оптимизировали скорость движения автомобилей (увеличили на магистралях и уменьшили в центре), установили умные светофоры, организовали новые полосы движения за счет переразметки, построили дороги. В Москве в 2011-2021 годах появилось 1121,3 километра новых дорог. Это 20 процентов от существующей улично-дорожной сети.

Также развивается сеть выделенных полос для наземного транспорта. Уже ввели более 390 километров таких полос, по которым передвигаются только автобусы, электробусы и такси. Благодаря этому скорость их движения в 2021 году выросла на шесть процентов по сравнению с 2020 годом.

Загруженность дорог в российской столице осталась на уровне 2019 года, хотя автомобилей в городе стало больше на 350 тысяч. А за 11 лет их количество увеличилось почти на три миллиона. Сейчас в Москве и Московской области зарегистрировано более 8,55 миллиона машин (в 2010 году было 5,7 миллиона).

Несмотря на это, в столице в последние годы не снизилась средняя скорость движения транспорта. В 2021 году она составила 55 километров в час, что даже чуть выше средней скорости в 2019 году. Как уточняют эксперты, уровень загруженности дорог зависит не только от количества автомобилей, но еще и от погоды и ремонтных работ, из-за которых ограничивают движение.